Los que lleguen en el 2023 no van a tener 100 días, apenas 100 horas para tomar decisiones cruciales y dar señales de ser distinto a lo establecido

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La clase política argentina es víctima de su propia inercia, impericia o corrupción. Ha ido desgastándose de manera autónoma, rápida y recurrente en estos 40 años de democracia, donde no ha podido hacer pie ni mejorar, sino por el contrario, ha generado un vacío constante, no solo en las arcas del Estado, sino en el ánimo del argentino medio, transformando a un pueblo feliz y con expectativas, en una sociedad desesperanzada, en gran parte apática y generando en las mayorías buenas y trabajadoras, esa fea sensación de querer apartarse de todo lo político, con lo cual, les ha sembrado el campo de oportunidades a los inservibles, mentirosos, corruptos, oportunistas, inútiles, chorros, saqueadores y populistas.

El oficialismo es deplorable y la oposición insufrible. Cuando a ésta última le tocó ser oficialismo, redundó en soberbia, autosuficiencia y se creyó el maná que había caído del cielo para resolver los problemas de todos los argentinos. Y así no fue.

Y volvieron los mismos que destruyeron por 12 años el país, para talarlo hasta los cimientos y hoy, la Argentina se debate entre el estallido social, la hiper, el éxodo juvenil, la descontrolada inseguridad y la pobreza extrema, en medio de un desgobierno de desvergonzados inútiles puestos allí, por la misma sociedad que hoy los sufre. Uno, entonces, tiende a decir ¡Jodámonos!; pero ellos no son marcianos, son producto de nosotros mismos.

Por este motivo y de cara a las campañas del 2023, ningún candidato provincial o nacional tendrá la gracia de los 100 días, una vez que esté en funciones, un plazo demasiado extendido para que el nuevo gobierno tienda puentes con la sociedad, comience a resolver algunos problemas y reciban el mandato sin beneficio de inventario, debiendo asumir todas y cada una de las maniobras realizadas por sus predecesores sin “trazar líneas” y mirar “de aquí para adelante”, como hacen los políticos para sacarse el lazo del cuello desconciendo cómo y por qué llegamos a estar como estamos, razón (que se supone) los puso ahí para resolver nuestros problemas.

- Publicidad -

Desde mi óptica y función como periodista, solo tendrán 100 horas para dar señales claras de hacia dónde van, cuál es la posición desde la cual van a gobernar y fundamentalmente cómo se van a parar ante los desastres del gobierno anterior y los culpables de la hecatombe derramada sobre el país y la provincia.

El ejemplo: Santa Cruz

Gane quien gane en Santa Cruz y más aún si se trata de la oposición, tendrá que delinear cómo resolverá los problemas sociales y restablecerá la situación con los sectores gremiales de la administración pública y docentes, especialmente que afecta la Educación en la provincia; cómo se parará ante los organismos que todos estos años han venido ocultando, retaceando y negando información; qué hará con los organismos de control que no funcionan, la justicia que no investiga ni acciona y los ministerios por doquier que no sirven nada más que para conchabar militancia o cómo reducirá el gasto público y renegociará regalías, cómo impulsará investigaciones para desarticular los negociados con los recursos naturales (minería y petróleo) y obviamente con qué programa de reactivación económica llega, cómo planifica sacar a los empleados públicos de la línea de pobreza y qué medidas implementará desde el minuto uno de gobierno, para atacar el déficit de las Cajas (Previsión y Servicios Sociales) y el achicamiento del Estado, para volcar recursos en sectores productivos, entre otras cosas.

No habrá excusas

En las primeras 100 horas el nuevo gobierno tendrá que marcar territorio y fijar el rumbo. Éste deberá ser claro, nítido y preciso. La oposición ha jugado ese papel los últimos 30 años, con lo cual, no podrá argumentar que le falta experiencia y conocimiento para saber cómo han actuado los perdedores (en caso que sean ellos los que ganen) y no habrá disculpas ni concesiones (al menos de nuestra parte) si no denuncian, investigan y delatan a los responsables.

En Santa Cruz estamos acostumbrados que desde la oposición sean relatores de la realidad, una especie de diagnosticadores compulsivos que evitan constantemente decir lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y redundan en decirnos lo que sabemos.

Se materializa en ellos el famoso “Teorema de Baglini” por el cual a medida que se acercan a la posibilidad de ser gobierno, se debilitan las críticas y los posicionamientos son menos irreductibles respecto de la dureza con que actuarán, investigarán y formalizarán denuncias, como así también la forma en que revisarán lo actuado, una vez que asuman.

Por estas cuestiones de orden práctico y hasta moral, es que si el poder en Santa Cruz cambia de manos, quienes vengan a ocupar el gobierno deberán tener muy claro para qué llegan y lo que harán ni bien entren en el edificio de la calle Alcorta. Si esperan a estar sentados allí para “ver qué hacemos”, cometerán el primer error institucional, pisar con el pie izquierdo una gestión que hace muchos años vienen esperando, compitiendo y si ello ocurre, demostrarán que a pesar de todo, nunca estuvieron preparados.

100 horas para dar señales, marcar el rumbo, fijar posición política y decir lo que van a hacer y cómo y 100 días para ponerlo en práctica. De esos tiempos dependerá la tranquilidad o incomodidad del próximo gobierno, si quien gana es la oposición; de no ser así, se descuenta que el oficialismo le dará continuidad a esta receta que hace más de 30 años tiene secuestrado el voto y la voluntad del electorado, quien en Santa Cruz, vota siempre a los mismos. (Agencia OPI Santa Cruz)