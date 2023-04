¡Dólar a 500 pesos y los gremios en silencio!

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El desmadre económico y financiero del país entró en una espiral que amenaza con arrasar a todos con una hiper, similar a la histórica que vivió Argentina. El dólar toca los 500 pesos, los salarios se licúan día a día, todos los empleados públicos están por debajo de la línea de pobreza y los gremio del país y de nuestra provincia, no hablan, no dicen nada, no salen a la calle y excepto el sector docente de Santa Cruz (ADOSAC-AMET), la dirigencia está muda, perdieron su actitud reaccionaria, esa misma que mostraban durante el gobierno de Mauricio Macri, que comparado con éste de Alberto, Cristina y Massa, fue el de Churchil salvando a Europa del yugo nazi.

Sergio Massa se reunió con representantes gremiales y de movimientos sociales en el Ministerio de Economía – Foto: Ministerio de Economía

A nivel nacional no los veo en la calle cortando el tránsito, incomodando a medio mundo o tirando 14 toneladas de piedra a Walter Correa Curtidores y diputado nacional por Unidad Ciudadana, Omar Plaini, líder de los Canillitas, Héctor Amichetti, de la Corriente Federal de Trabajadores, Horacio Ghilini, dirigente del SADOP, Daniel Catalano, ATE, Roberto Baradel, SUTEBA, Abel Furlán, Metalúrgico, Pablo Moyano, Camioneros, Edgardo Llano (APA), Pablo Micheli (CTA), Dora Martínez (ATE-CTA Autónoma), Domingo Moreira (Ceramistas), Raúl Durdos, secretario general del SOMU, Rubén García, FESIMUBO y la CMT, Miguel Díaz, UDOCBA, Vanesa Siley, Unidad Ciudadana y secretaria general de SITRAJU-CABA, Hugo Yasky, CTA, Hugo Moyano, VGT-Camioneros, Sergio Palazzo, Bancario-CGT, entre otras varias decenas de movimientos sociales que viven de los planes millonarios que aporta el gobierno nacional para sustentar el clientelismo y acallar voces disidentes.

A nivel provincial, los santacruceños asistimos a la desaparición de gremios vinculados al Estado, quienes cuando el dólar estaba a 50 pesos, prendían fuego sus faceboock, consignaban insultos, deambulaban por los medios pautados quejándose de “Macri gato” y se horrorizaban hacia dónde iba la provincia con el costo de vida que se perfilaba, con los números inflacionario del anterior gobierno; ahora, con el dólar que aumentó 1.000 veces desde que asumió este gobierno, con la leche a 500 pesos en las góndolas, los sueldos licuados, una inflación del 120% y sin ningún panorama más alentador que el choque inminente del país, Marcelo Ojeda(APAP), Marcos Vello de UPCN, Adriana Galbucera, Viales y Olga Reinoso ATE, están en absoluto reposo, no se los escucha, no abren la boca y los afiliados de esos gremios no empujan, no exigen o no les importa.

Alberto Fernández junto al ministro de economía Sergio Massa – Foto: NA

Ninguno de los gremios, kirchnerizados en Santa Cruz, exigen por tener a sus afiliados bajo la línea de pobreza. Pero las propias bases están resignadas a no exigir, mientras la dirigencia vive bien, cobra bien y complace las expectativas de la gobernadora, quien maneja los porcentajes de sus aumentos, les da lo que se le antoja y sabe, de antemano, que dentro de los sindicatos estatales, la dirigencia va a contribuir a sus logros y no precisamente, a los de los propios afiliados.

- Publicidad -

EL dólar a 500 pesos, el país al borde de una hiper, con el gobierno más devaluador de la historia en funciones, un presidente incapaz, una vicepresidente condenada y un Ministro de Economía que no sabe para qué está, excepto, para que sus amigos se enriquezcan con la brecha cambiaria y las corridas; aún así, nadie sale a la calle, no resuenan las cacerolas ni la izquierda siempre disconforme (excepto cuando gobierna el kirchnerismo), sale a la calle a pintar de banderas rojas Plaza de Mayo o las calles de Río Gallegos.

Claro, parte de esto tiene una explicación: las hordas destituyentes no están en las calles, porque gobiernan actualmente o son parte de la runfla rentada que acompaña al tridente “de científicos” (Alberto, Sergio y Cristina).

Cuando los Fernández y Massa, dejen el gobierno, los Bradel, los Yasky, Plaíno, Michelis, Moyanos y toda la banda, aparecerán reclamando, exigiendo y pidiendo que el gobierno se vaya o tirando toneladas de piedra junto con los Emilio Pérsico, Daniel Méndez, Juan Grabois y demás engendros sostenidos por la billetera oficial, que inclusive Macri quien los untó con dinero oficial y ni aún así le perdonaron que el dólar trepara a los 50 pesos.

Hoy con la divisa a 500 pesos y tomando carrera, militancia, organizaciones sociales y sindicatos, guardan sus banderas, porque la máquina de imprimir billetes, les asegura un buen pasar. Son cómplices de los ineptos, aunque sus acciones los sepulten en la pobreza.

Por todo esto es que la mayoría del pueblo los detesta, pero es también culpa del pueblo, sostenerlos en el poder y haberlos puesto allí, creyéndose todas sus mentiras, las mismas que hoy el Frente para la Victoria reedita tratando de repartir culpas y sin hacerse cargo, como parte de la novela negra de la política argentina de la cual, su último capítulo, escribieron en el año 2019. (Agencia OPI Santa Cruz)