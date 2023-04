En medio de la crisis, Massa convoca a un acuerdo de precios y salarios para los próximos 90 días

- Publicidad -

Según publica La Nación El ministro de Economía recibió a la CGT y a los movimientos sociales oficialistas; anticipó que llamará a una mesa con empresarios para evitar una remarcación tras la corrida del dólar blue.

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió este miércoles a varios integrantes de la mesa chica de la CGT y a dirigentes de los movimientos sociales oficialistas. En un escenario signado por la crisis cambiaria, anticipó que también convocará a los empresarios para generar “un sendero de estabilidad” de precios y salarios para los próximos 90 días, ante el temor de que la escalada del dólar blue provoque una remarcación masiva.

“Cuento con ustedes. Creo que es clave después de la estabilización, sentarlos también con los empresarios para trazar un sendero de 90 días de estabilidad que permita que la gente viva sin miedo”, remarcó Massa delante de los triunviros de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, además de Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Jorge Sola, José Luis Lingeri y Armando Cavalieri.

Por parte de los movimientos sociales llegaron al quinto piso del ministerio de Economía Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, ambos del Movimiento Evita, y Daniel Menéndez (Somos Barrios de Pie). “Es inexplicable que haya intentos de remarcación de precios sobre la base del dólar blue, porque los que importan lo hacen al dólar oficial”, advirtió Massa.

En este escenario, que puso en una situación de fragilidad al Gobierno, Daer sostuvo que los gremios que integran la central obrera no serán “simples expectadores” ante una posible ola de remarcación de precios y lanzó un llamado a que “se retrotraigan” los valores de los productos que aumentaron en los últimos días, porque “no generan sustentabilidad social”. Un sindicalista presente en la reunión dijo, por su parte, que con Massa “no se habló de salarios, sino sólo de precios”.

A su vez, Pérsico afirmó que “las crisis nunca son buenas para los sectores populares”, por lo que expresó el “apoyo” de los movimientos sociales a Massa. “Le agradecemos al ministro que haya roto el acuerdo con en Fondo (Monetario Internacional), que ataba las manos al Estado”, dijo el dirigente en referencia a la intervención oficial en el mercado cambiario que vetaba el organismo internacional.

Tras el encuentro, fuentes del ministerio de Economía indicaron que “hasta el viernes Massa se concentrará en estabilizar” el mercado cambiario, mientras que “desde el sábado sentará a todos en una mesa de trabajo, empresarios, sindicalistas y movimientos sociales, en base al ordenamiento económico”.

Si bien el dólar blue llegó a bajar este miércoles hasta los $465 a lo largo del día, al final de la rueda la punta vendedora cerró en $474, una caída de $21 frente a la jornada anterior (-4,4%). Massa no quiere arriesgar un número para el dólar paralelo en los próximos días, pero en las últimas horas se concentró en “hacer que pierdan los que especularon”, deslizaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Qué dicen los empresarios

“No tenemos noticias de una convocatoria del ministro Massa, pero de haberla concurriríamos, como siempre lo hemos hecho. En cuanto a los contenidos y alcance, son temas que hay que verlos muy concretamente para analizar el impacto que tendrían”, dijo a LA NACIÓN el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

El representante empresario agregó: “No solo hay que tener en cuenta los precios sino también los costos, el impacto de las medidas para las economías regionales. Todo esto tendría que ser materia de análisis, estamos para escuchar y transmitir a todo los sectores de la Unión Industrial Argentina”. Por su parte, fuentes de la Cámara de Comercio (CAC) dijeron a este medio que esperan todavía detalles sobre la decisión de Massa para poder dar una opinión sobre la convocatoria y el contenido de la misma.

En principio, los empresarios pretenden que no solo se los convoque a hablar sobre precios, sino también a que los sindicatos no presionen por aumentos salariales por afuera de las paritarias. Para el Gobierno, en tanto, un congelamiento de 90 días no solo le permitiría evitar una llamarada inflacionaria tras la corrida del dólar blue, sino también tender un puente de estabilización económica hacia las PASO de agosto próximo. (La Nación)