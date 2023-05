Cristina vacía el operativo clamor, todos esperan que elija un delfín y De Pedro acelera para posicionarse

Según publica La Nación La vicepresidenta ratificó que no se postulará y el oficialismo ahora aguarda sus definiciones electorales; el ministro del Interior juega por una PASO.

Por: Maia Jastreblansky

Cristina Kirchner no será candidata a nada. Lo confirmó una vez más este martes, al señalar que no será “mascota del poder por ninguna candidatura”. Esta vez lo puso por escrito, en una carta. Y así terminó de vaciar de sentido el “operativo clamor” y la expectativa que una parte del kirchnerismo, la llamada “Mesa de Ensenada”, quería mantener en pie.

Ese grupo, de hecho, estaba organizando un masivo acto en la 9 de Julio para el próximo 25 de mayo, con la intención de hacer un último intento por convencer a la vicepresidenta de que se postule. El título de la convocatoria era, directamente, “Cristina Presidenta”. El miércoles mismo estaba convocada a las 17 una reunión en la sede de Smata para avanzar con los preparativos del evento. A última hora del martes, los organizadores avisaron a sus compañeros el encuentro se que se hace “como estaba previsto”. Aún no se sabe si el plan de la semana próxima se sostendrá y con qué formato -aunque ella no juegue- con la variante de mínima, que es hacer una demostración de fuerza a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner al poder. En principio, la consigna original de la movilización perdió razón de ser.

En su carta, la vicepresidenta subrayó que está “proscripta” por el Poder Judicial. “No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, escribió la exmandataria, en alusión a los fallos de la Corte que suspendieron los comicios a gobernador en Tucumán y San Juan.

“No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé como piensan, como actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral”, agregó.

De Pedro acelera a la espera de definiciones

La vicepresidenta, no obstante, no dio detalles de su predilección ante la disyuntiva “PASO o candidato de unidad” que hoy atraviesa a todo el oficialismo. Tampoco puso candidatos en su carta. Volvió a referirse, como hizo en La Plata, a que antes de los nombres está el “programa”. “Resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable”, dijo.

La carta de la vicepresidenta se publicó mientras casi mil dirigentes del peronismo de todo el país se daban cita en el microestadio de Ferro para participar del Congreso del PJ y cumplir con la ceremonia partidaria que se requiere para anotarse en los comicios. Cristina Kirchner volvió a demostrar su centralidad. Todos en el oficialismo están esperando que ella baje el martillo y termine de inclinar el tablero electoral.

Los otros socios mayoritarios de la coalición oficialista ya se pronunciaron: Alberto Fernández quiere que haya una PASO de varios postulantes y Sergio Massa, por el contrario, pide abiertamente un candidato de síntesis.

En ese contexto, Eduardo “Wado” De Pedro, embajador de la vicepresidenta en las “mesas políticas” donde se debate la cuestión electoral, pisó el acelerador esta semana. Tal como publicó LA NACIÓN, el ministro del Interior se viene pronunciando en privado para que efectivamente haya una PASO en el peronismo. Aún luego del pedido público de Massa para que haya un postulante de unidad, él opinó en conversaciones puertas adentro de los últimos días que lo mejor es que haya candidaturas múltiples. Difícilmente se mueva sin la venia de su jefa política.

Él tiene su propio interés: una primaria le permitiría al ministro confirmar la candidatura presidencial para la que viene trabajando desde hace ya muchos meses -como anticipó este medio- con equipos y recursos cada vez más nutridos. Esta semana, el staff de comunicación de De Pedro dejó correr en su cuenta no oficial (“La Remisería”) un video que exalta la figura del ministro con imágenes de encuestas que lo dan primero en una PASO. Cerca de Wado aclararon que no se trató de un lanzamiento, sino solo de un juego y que el ministro “está para lo que el espacio necesite”. Agregaron, mordaces: “Que le da, le da”.

Quienes trabajan cerca de De Pedro, de hecho, ya comenzaron a diseñarle el perfil de “candidato competitivo” con dos características. Por un lado, quieren presentarlo como un sinónimo de Cristina Kirchner y subrayar su cercanía con la vice. Por el otro, buscan exhibirlo con un costado más dialoguista con los sectores no K. “Expande pero sin alejarse de ella”, es el lema. Además pretenden apuntalarlo como el postulante más joven de los que hoy suenan como presidenciables.

De Pedro, no obstante, sigue lidiando con un problema de conocimiento en los sondeos y todavía no demostró poder trasvasar los votos de Cristina como sí hizo Axel Kicillof en 2019. El objetivo de los movimientos de los últimos días no es necesariamente confirmarlo como candidato: es un empujón más fuerte para intentar posicionarlo, de modo de que Cristina lo tenga disponible para hacerlo jugar de ser necesario.

Antes de que Cristina publicará su carta, los ultracristinistas de la “Mesa de Ensenada” -encabezados por el intendente local, Mario Secco y por Andrés “Cuervo” Larroque- convocaron a una reunión este miércoles a las 17 para organizar el acto del 25 de mayo en la 9 de Julio. Tras la misiva de la vice, había dudas de cómo seguir.

La idea del acto es ambiciosa, porque pone la vara muy alta en términos de convocatoria. El objetivo de los referentes de Ensenada es involucrar a intendentes, organizaciones sociales y gremios que puedan movilizar columnas nutridas. La exmandataria nunca confirmó que iba a participar.

“Ella puede estar o no estar. Puede ir y referirse a lo electoral, o no hacer referencia. Por ahora se trata de generar las condiciones para que ella elija en libertad”, dijeron desde la “Mesa de Ensenada” antes de la carta de la vice. Su ambición de máxima, que era generar el clima político para que Cristina vuelva a subirse a la boleta, perdió sentido. (La Nación)