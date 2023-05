No hubo alianza del SER con Juntos por el Cambio. El PRO, sin peso electoral en Santa Cruz, salió de la alianza provincial e iría con Claudio Vidal

(Por: Rubén Lasagno) – La interna de Cambia Santa Cruz dejó afuera una posible alianza del sector político con el SER del petrolero Claudio Vidal. Idas y vueltas detonaron la interna en el partido que encabezan Reyes y Costa, que decidió dejar afuera de una posible alianza a JxC y el SER, exceptuando al PRO, espacio que debe responder a Rodríguez Larreta quien obtuvo de Vidal, la promesa de ir juntos en Santa Cruz.

A partir de allí, ahora la oferta electoral se dividiría en tres tercios, lo cual no significa que cada uno tenga el 33,3%, obviamente la disparidad de votantes pone al oficialismo casi como la primera opción, debido a la base “recolectora” que tiene con prácticamente todas las intendencias alineadas por el aparato (ayudas financieras mediante) y luego quedarán los dos espacios, SER y JxC, como las opciones para competir contra el kirchnerismo, por separado.

En este nuevo contexto político, es clave la cantidad de votos que reúna cada espacio. Todo haría pensar que ante este nuevo esquema electoral, el kirchnerismo no tendría dificultad imponer su fuerza política, ante la división de la oposición y más aún cuando sigue vigente la Ley de Lemas.

Juntos por el Cambio y el SER en su disputa por el poder, tienden a recolectar del electorado disidente del oficialismo y los votos propios, una plataforma suficientemente cómoda como para pelearle al gobernación a los candidatos del gobierno, ellos son: Javier Belloni, Pablo Grasso y Fernando Cotillo, hasta ahora, aunque no se descarta que la oferta electoral se amplíe en el caso del oficialismo; pero no es lo mismo ir juntos a discutirle el voto al kirchnerismo, que separados.

Fernando Cotillo Intendente de Caleta Olivia y Pablo Grasso de Río Gallegos – Foto: Facebook

Si el SER y Juntos por el Cambio ganan, no pasará nada; a los sumo el kirchenirsmo perderá la hegemonía y dos nuevos actores pasarán a dominar la escena política de Santa Cruz. Pero si el oficialismo gana, JxC queda en segundo lugar y el SER tercero, el partido de Vidal virtualmente desaparecería. Y esto de no acordar, ocurre por la ambición de llegar sin quemar etapas y eso, fundamentalmente, es lo que ha perjudicado el crecimiento del petrolero, puntal del fracaso en la alianza con la UCR, como desde OPI lo vinimos advirtiendo desde hace mucho tiempo.

“El que pierde, acompaña” ¡Minga…!

El fracaso de la alianza del SER y JxC, tiene su explicación en la poca o nula vocación de servir que tienen los integrantes de los partidos en pugna. Aquella promesa de “acompañar” que tenía Vidal al inicio del 2020, se transformó en el “quiero ser” a cualquier precio. Y esto fue el inicio del fin.

Cualquier novel candidato sabe que cuando llega a una estructura ya conformada y consolidada, debe ser él quien busque la adaptabilidad y no pretender que los demás, tienen la obligación de servirle. Y si bien ni Eduardo Costa ni Roxana Reyes son ejemplos de conducta partidaria para enarbolar, nadie puede desconocer que la UCR y los partidos que conforman JxC, tienen trayectoria e historia que arranca en el año 2011 y sus intentos, aunque fallidos, construyeron fuerza política y estructura, como así también la historia de la oposición en la provincia.

Roxana Reyes y Claudio Vidal juran como Diputados por Santa Cruz – Foto: Telam

El núcleo del fracaso de la coalición opositora, tiene como factótum la negativa de Claudio Vidal de agiornarse a la alianza electoral porque su pretensión fue jugar de líder, sin consensuar posiciones ni deponer personalismos.

Y dentro de JxC, muchos vieron que la alianza con el SER, debilitaría internamente a cualquier candidato que pusieran a gobernador, por cuanto Vidal no iría con voto dividido (sus votantes jamás elegirían el sublema de Reyes), pero muchos votantes de JxC e independientes, podrían votar a Vidal. Es decir, que la debilidad de la principal candidata de JxC era obvia, lo cual aún se agravaría más, en tanto los sublemas propios que llevaría JxC le dividirían el voto interno, facilitando que el sublema del petrolero fuera el más votado en esa alianza y esto decantaría en un solo resultado: todos terminaría trabajando para Vidal en estas elecciones. Por su parte Vidal, tampoco estaba resignado a ser telonero de JxC.

Por esto, precisamente, Eduardo Costa hizo un giro de 180 grados en su decisión inicial que era la de asociarse con el petrolero y propuso una fórmula Reyes-Vidal, pues entendió que como acompañante de una fórmula unificada, ambos (SER y JxC) se aseguraban el triunfo, prácticamente, pero también le anulaba la posibilidad de Vidal que se coronara gobernador en el primer intento.

Separados, la ecuación electoral parece otra. La adhesión del PRO al SER, es inocua. El PRO en Santa Cruz no tiene referentes ni voto fuerte. Mario Marckich es un out sider oriundo de Santa Cruz quien como periodista nunca se ocupó de denunciar la corrupción desplegada por los Kirchner y hoy, parece haber descubierto que su provincia no fue gobernada por las mejores manos. No tiene representatividad ni ha hecho nunca nada por mostrar un perfil opositor. El PRO es más un sello de goma en Santa Cruz que una opción electoral.

Es cierto que Eduardo Costa pretende seguir como senador y no quiere rescindir la beca. También es cierto que su producción en el Congreso es prácticamente nula y hemos publicado las pocas palabras que en los últimos años se han escuchado en el recinto en defensa de los intereses de Santa Cruz, pero no es menos cierto que el otro candidato, Claudio Vidal, lo único que ha hecho es responder afirmativamente a las órdenes de Máximo Kirchner, les ha votado todo al kirchnerismo, no ha emitido palabras en el recinto y los pocos proyectos avalados por el titular del SER, han sido los vinculados con el sector petrolero al cual pertenece. (Agencia OPI Santa Cruz)