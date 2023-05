Sergio Massa y Wado de Pedro volvieron a mostrarse juntos: “Cometimos muchos errores pero gobernamos con el corazón”

Según publica Clarín En medio de rumores de una posible fórmula, el ministro de Economía y el de Interior estuvieron en Mercedes. Críticas de De Pedro a Jorge Lanata.

Ubicados en el centro del escenario del acto de Cristina Kirchner, los ministros de Economía e Interior, Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro volvieron a mostrarse juntos en Mercedes, el distrito del hombre de La Cámpora que ya lanzó su precandidatura presidencial.

Antes del viaje de Massa a China, ambos volvieron a alimentar la posibilidad de una fórmula de unidad, algo que reclama el ex intendente de Tigre. Con elogios mutuos ante un público que cantó “Se siente, se siente, Wado Presidente”, hubo risas, chicanas. Pero Massa también dio una pista del discurso de campaña del oficialismo para las elecciones: “Cometimos errores, muchos, pero gobernamos con el corazón”.

El primero en hablar fue Wado de Pedro, el local. “Gracias Sergio, compañero”, dijo De Pedro, que se abrazó a su par de Economía, mientras era flanqueado por el ministro de Transporte massista, Diego Giuliano, y el intendente camporista de Mercedes, Juani Ustarroz.

Sergio Massa y Wado de Pedro juntos en Mercedes – Foto: NA

Tras el saludo, De Pedro le apuntó contra el periodista Jorge Lanata: “Fuimos noticia en un programa de Jorge Lanata que decía que una ONG se había apropiado del espacio público de los mercedinos. Para que vean que hay algunas cosas que se dicen en la realidad virtual y otras que son lo que son. Esta es la realidad, este espacio sirvió a los vecinos de la Ciudad”.

“Nuestra generación, con Sergio, con Axel, con todos los compañeros y compañeras vamos a repensar una Argentina nueva, repensar ideas nuevas para un mundo nuevo. Hay que rediseñar el sistema de ferrocarriles para un modelo productivo distinto y un mundo nuevo”, agregó De Pedro en modo candidato.

La excusa del encuentro fue la inauguración del tren turístico que une Mercedes con Tomás Jofré, una obra que incluyó la puesta en valor de las estaciones Tomás Jofré y Altamira.

Sobre el escenario, Massa no quería hablar y De Pedro lo chicaneó con micrófono en mano para que tome la palabra.

“Queremos un saludito, porque viaje a China a buscar recursos también para el sistema ferroviario, va a seguir poniendo el cuerpo. Agarró una papa caliente, vecinos, vecinas, apóyenos, necesitamos de la fuerza, el acompañamiento para poder seguir soñando con una Argentina federal”, destacó el ministro del Interior.

Massa tomó el micrófono y el público de Mercedes cantó: “Se siente, se siente, Wado Presidente”. “Yo le voy a contar por qué lo insulté. Veníamos hablando en el tren, es tu casa, es tu pueblo, hablá vos. A Wado le pasa con Mercedes lo que me pasa con Tigre, todo lo que soñamos de programas de política nacional lo proyectamos en nuestro lugar”, explicó Massa.

“Por eso le venía diciendo: ‘Wado, es tu casa, es tu pueblo, hablá vos que es lo importante’. Y por eso lo reté un poquito, fue con mucho cariño. Compartimos muchas horas, muchos días, también nos peleamos en algún momento y nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro”, añadió Massa.

Y el ministro de Economía se refirió a la interna del Frente de Todos: “Empezamos a pensar en cómo reconstruir la idea de esa gran familia que hoy representa el Frente de Todos, con sus diferencias, divergencias, con sus competencias pero con un sueño de país federal y no concentrado en la Ciudad de Buenos Aires”.

Sobre el cierre de su discurso, Massa dio una pista de cuál será el lema de campaña de los candidatos oficialistas al afirmar “cometimos errores, muchos, pero gobernamos con el corazón”.

“Podemos cometer errores y los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y que pensamos la Argentina con convicción y con sueños de futuro y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca sino cuál es la Argentina que construimos”, concluyó Massa en Mercedes. (Clarín)