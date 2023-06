Economía habilitó a Zona Franca de Río Gallegos a la venta de autos importados, el problema ahora es que debe haber inversores en un contexto complejo de la economía

La Resolución 786/2023 del Ministerio de Economía nacional (2023-786-APN-MEC) publicada en el Boletín Oficial oficializó la venta de vehículos importados en la Zona Franca de Río Gallegos.

A partir de esta decisión, toda persona con residencia mínima de 2 años en Santa Cruz podrá adquirir un vehículo automotor en el término de 5 años y cualquiera del grupo familiar quedará impedido de hacerlo por el mismo término.

Los límites que fija la reglamentación son para el año 2023, hasta 6.000 unidades, para el año 2024, hasta 7.500 unidades, para el año 2025, hasta 7.750 unidades y parra el año 2026 y siguientes, se adicionarán 250 unidades por año, tomando como base de cálculo el límite de unidades establecido para el año inmediato anterior.

También establece que la circulación de vehículos automotores adquiridos por este régimen está restringida al ámbito de la Provincia de Santa Cruz y las salidas fuera de la jurisdicción no puede superar los 90 días por año calentadio

Economía habilitó a Zona Franca de Río Gallegos, la venta de autos importados, el problema ahora es que debe haber inversores en un contexto complejo de la economía

Los vehículos automotores adquiridos por este régimen tendrán un método de registro de patentamiento diferenciado de los adquiridos en el Territorio Aduanero General, a fin de facilitar una clara identificación, conforme lo previsto en la Disposición N° 277 de fecha 24 de julio de 2014 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

A la zona franca de venta minorista solo podrán ingresar para su venta vehículos automotores de un precio unitario FOB de hasta U$S 35.000. De tratarse de vehículos del segmento pick up, dicho precio unitario podrá ser de hasta U$S 56.000.

También podrán ingresar motociclos en todos sus tipos y modelos, siendo de aplicación los incisos a), b), d) y f) con un valor máximo FOB de U$S 5.000 por unidad.

¿Y ahora qué pasa?

Obviamente, abierta la posibilidad legal de vender autos importados en la zona franca local, la pregunta que se realiza cada uno con quienes se puede hablar del tema es ¿Dónde están los autos? ¿Quién los vende en Zona Franca?. En la zona aduanera local no existe, hasta el momento, el ofrecimiento de vehículos con beneficios impositivos.

Consultadas las fuentes relacionadas con la zona libre de impuestos, se nos señaló claramente que el marco legal es óptimo y completo, lo que falta (ahora) es que los concesionarios de ZF inviertan un capital razonable para traer desde el exterior los autos y camionetas que podrían llegar a tener una importante demanda en esta ciudad y la provincia.

El ingreso a Zona Franca en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Esto es posible a partir de la elevación de las franquicias, las cuales hasta el momento eran muy bajas y desalentaban la inversión.

Al elevar esos montos, el panorama se hace más atractivo para las concesionarias, quienes deberán inscribirse oficialmente para vender dentro de la zona de libre gravamen, pero debido a la cuestión económica de la Argentina, los mismos dependen de los ingresos de divisas y que el gobierno libere los fondos para comprar en el exterior, aunque las grandes marcas, también están interesadas en determinar si la importación a través de la ZF les achica los cupos de ingreso de unidades al país o, por el contrario, suma en forma paralela un cupo especial para este tipo de venta desgravada. (Agencia OPI Santa Cruz)