¿Algún larretista recuerda que cuando se mató René Favaloro en el año 2000, fue Rodríguez Larreta uno de los que le negó ayuda desde el PAMI?

(Por: Rubén Lasagno) – La nota no tendría ningún sentido o al menos poco interés, si Horacio Rodríguez Larreta no fuera candidato a presidente por la oposición (ahora) al peronismo, un partido en el cual nació y si dentro de su diatriba electoral no incluyera de manera destacada la acción que va a emprender si llega a ser presidente, para el ordenamiento, la modernización, la reestructuración y saneamiento del sistema de salud nacional, incluyendo la Obra Social de los Jubilados, el PAMI y la saqueada ANSES.

En épocas de Menem, Duhalde y De la Rúa, Rodriguez Larreta, de la mano del PJ, fue gerente general de la ANSES e interventor del PAMI.

El 15 de diciembre de 1999,​ Rodríguez Larreta fue designado como Interventor en representación del partido Justicialista (PJ) junto a la viceministra de Desarrollo Social Cecilia Felgueras y el médico sanitarista Angel Tonietto por el FREPASO.

Cuando el radical Fernando De la Rúa, asumió como presidente de la Nación a fines de 1999, René Favaloro dijo que sentía renovadas sus esperanzas de que el nuevo gobierno lo escuchara y ordenara al PAMI, pagar sus acreencias.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el lunes las pistolas Taser – Foto: captura video

De la Rúa puso al frente de la Obra Social estatal a Horacio Rodríguez Larreta. Cuando el novel funcionario recibió el pedido Favaloro, quien tenía la tibia esperanza de que algún funcionario honesto (no coimero) con decisión los escuchara y encaminara la solución del gran problema financiero que había encerrado a la Fundación en un cuello de botella, el Interventor del PAMI lo descartó y le negó la ayuda, sosteniendo, entre otras cosas, que el ajuste del presupuesto daba prioridad a otras urgencias y sosteniendo que faltaban asientos contables que validaran esa deuda.

El 29 de julio del 2000 el Dr René Favaloro se suicidó producto de la deuda contraída por la Fundación Favaloro, ante la falta de sensibilidad y respuesta de los sucesivos funcionarios que licuaban miles de millones de pesos en corrupción y negociados y no se dignaban a resolver las acreencias del PAMI, sencillamente porque él, como responsable de la clínica, no estaba decidido a poner un retorno del 15%, para que los pagos se detrabaran en la Obra Social de los jubilados, como ya le había advertido Alderete, el funcionario de Menem.

El 1 de diciembre de 2000, Rodríguez Larreta renunció a su cargo de interventor del PAMI. En su carta al presidente De la Rúa, agradeció su aval “a pesar de mi condición de justicialista”, dijo​ y aseguró que dejaba su lugar “con la satisfacción de haber cumplido los objetivos planteados”.

Larreta se fue en medio de una repulsa generalizada que sobrevino al suicidio de Favaloro y la detonante carta que dejó, en la cual expresaba de forma directa y simple, como era su costumbre, que la corrupción estatal le exigía pagar coimas para resolver el problema de la Fundación. La indignación general recayó sobre el ausente presidente De La Rúa y Larreta, como responsable del organismo social más importante del país, fue objeto de críticas muy duras y finalmente decidió salir del ojo de la tormenta, renunciando.

El Dr. René Favaloro – Foto: NA

Así, con esa “sensibilidad” se expresó el hoy candidato a presidente de la Argentina, cerrándole la puerta en la cara al cirujano, quien se quitó la vida porque la corrupción estatal, le había ganado la partida.

La carta

René Favaloro dejó escrita una larga carta que es un estigma para los políticos del país por su dureza y sinceridad, donde expone los motivos de su drástica decisión.

Solo vamos a rescatar algunos pasajes de ella, para contextualizar el momento y las graves circunstancias que rodeaban al cirujano y lo llevaron a quitarse la vida.

“Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema (que se ha ido incrementando en estos últimos años) deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda”.

……………………………

“La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo (Holter echo, cámara y etc., etc.) los cateterismos, las angioplastias, etc. etc., están incluidos.

No es la única institución. Médicos de la Fundación me han mostrado las hojas que les dejan con todo muy bien explicado. Llegado el caso, una vez el paciente operado, el mismo personal entrenado, visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle ‘la operación económica’ y entregará el sobre correspondiente!”

……………………………

“Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz.

Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento como decía Don Ata. No puedo cambiar”.

No olvidar es la regla

El actual candidato Horacio Rodriguez Larreta sigue prometiendo excelencia en la gestión si llega a la presidencia y la mayor dedicación al sistema de salud. Es una pena que no recuerde, que también por su culpa, el país y el mundo perdió a un gran médico quien decidió morir a ser parte de la corrupción política, de la cual, el propio Larreta, en aquel momento, fue parte. (Agencia OPI Santa Cruz)