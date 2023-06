Salieron las listas. Los potables se diluyeron en asociaciones tóxicas, los reincidentes vuelven a la carga. Nada hace pensar que algo haya cambiado y menos, que vaya a cambiar

(Por: Rubén Lasagno) – Ya se definieron los candidatos en Santa Cruz; las listas muestran lo bueno, lo malo y lo feo. Las esperanzas de ir hacia un cambio, teniendo a la vista los que se proponen para llevarlo adelante, están bastante lejanas y truncas.

“Unión por la Patria” ergo: Frente para la Victoria, presenta tres fórmulas para la gobernación:

Pablo Grasso – Javier Castro Javier Belloni – Fernando Cotillo Guillermo Polke – Miriam Giorgia Senadores: Alicia Kirchner – Pablo González Diputados: Rocío García – Daniel Peralta

Frente de Izquierda:

Juan Valentín – Luis Díaz Senado: Miguel Del Plá

Por Santa Cruz

Claudio Vidal – Fabián Leguizamón Sergio Acevedo – Sandra Gotti Mario Markic – Miriam Luna Daniel Gardonio – Gabriela Mestelán José María Carambia- María Cristina Guerra

Cambia Santa Cruz

Roxana Reyes – Luis Vera Mirey Zeidán – Omar Fernández Senaduría: Eduardo Costa Diputado: José Blasioto

Si no sucede nada extraño, inédito o extraordinario, todo indicaría que el oficialismo no va a tener problemas para retener el poder. Si Juntos por el Cambio hubiera seguido unido, en esta elección, probablemente, habría conseguido arrebatarle las elecciones al PJ/Kirchnerismo. No se ve que la desunión del mayor bloque opositor, quebrado con la entrada en servicio de la billetera del petrolero Claudio Vidal, pueda ganar desintegrado como se presenta y menos aún llevando algunos pianta votos en su conformación.

La debilidad electoral que supieron conseguir en los dos bloques en que se ha partido el frente opositor, le facilita el trabajo a los candidatos oficialistas que además cuentan con la estructura, los fondos y la injerencia directa sobre los intendentes que son quienes, finalmente, traccionan los votos del interior.

Los que quieren y los que pueden

En el oficialismo, Javier Belloni y Pablo Grasso resumen el poder K en la provincia. El empresario Polke va de relleno y Alicia Kirchner y Pablo González son los que verdaderamente van a traccionar el voto hacia los sublemas mencionados, organizando la militancia.

Belloni, es acompañado por uno de los intendentes con peor imagen de la provincia, después de Fernando Españón (SER) de 28 de Noviembre; es Fernando Cotillo, de Caleta Olivia y lleva a diputado a Ismael Enrique, un fracasado absoluto y corresponsable del desastre actual en la Educación provincial.

Pablo Grasso, comenzó hace varios meses su campaña política ostentosa y multimillonaria, con fondos del municipio de Río Gallegos y puso de compañero de fórmula a otro sindicalista, Javier Castro, en este caso de la minería (AOMA), que entra en el juego de la política, pero sin largar el sindicato (donde va a dejar una espada propia), al igual que Claudio Vidal quien es diputado nacional, Secretario General de Petroleros Privados y si puede, va a ser Gobernador.

Esta es la nueva modalidad política de confundir los público con los privado. Sin duda que ninguno de estos sindicalistas llega sin el apoyo de las empresas de su sector, lo que hace posible que si ganan el gobierno, cierren negocios espectaculares con sus socios, obviamente, a costa de los recursos de Santa Cruz.

En la fórmula “Por Santa Cruz”, Claudio Vidal es acompañado por uno de los hombres de la política de Río Gallegos proveniente del radicalismo y con mejor imagen pública: Fabián Leguizamón.

Lamentablemente, la asociación con el SER, le quita brillo, posibilidad y votos seguramente, a una de las pocas promesas que tenía la capital para ser gobernada desde la intendencia, con honestidad y seriedad.

Al lado de Vidal, su figura política decae considerablemente por el choque de modelos que sostiene uno y otro.

Mientras Leguizamón es un hombre de consensos y proceder transparente y honesto, Vidal, además de ser kirchnerista de cuna, tiene el apriete, la presión y la extorsión, como práctica cotidiana de su dinámica sindical, que quizás no está mal dentro de su accionar gremial, ya que pertenece a un sindicato que junto con la UOCRA y Camioneros es de los más violentos, pero desluce cualquier intención por parecer moderado y empaña cualquier esfuerzo de su compañero de fórmula, por resaltar las bondades políticas de Vidal que pocos o nadie ve.

De hecho, su ensayo político, el Intendente Fernando Españón, ha sido un fiasco, un verdadero fracaso institucional y partidario, por todas las irregularidades, corrupción y autoritarismo que desplegó desde que el SER ganó la intendencia de 28 de Noviembre en el 2019.

Las otras fórmulas que acompañan al SER, son colectoras para juntarle el voto a Vidal y hacerle realidad su sueño de la gobernación. Sin duda en la misma situación de Leguizamón, se encuentra el partido provincial Encuentro Ciudadano, una de las reservas que tenía la política en relación al voto independiente y que también va a sufrir las consecuencias de ese cambio moral, que nadie entiende, pero que los muestra como todo el resto: cooptados por miles de razones que le han hecho variar el concepto de la honestidad, ética y las reglas de convivencia social, asociándose con su antítesis creyendo en la teoría del “votante bobo”.

Los verdaderos responsables

Cambia Santa Cruz, el origen de la implosión política de la oposición, quedó diezmada. La decisión de Roxana Reyes (no por opción, sino por obligación) de llevar a un “rescatado del archivo” como el señor Luis Vera, conformando “el sublema más fuerte” del partido, lo dice todo. Atrás se alineó Zeidán de la cuenca y el controvertido socialista Omar Fernández y Eduardo Costa quien, finalmente, intenta seguir con la beca en el senado de la nación, donde todos los años que estuvo no se ha destacado por ser muy prolífico en proyectos e ideas.

Reyes y Costa, sin duda son los responsables primarios del éxodo generado dentro de Cambia, por cuanto los demás partidos integrantes del Frente y una parte del radicalismo, se han sentido desplazados, discriminados y usados por quienes son la cara visible de la oposición en Santa Cruz y todos estos años han coartado la posibilidad de crecimiento de otros sectores que integran la alianza.

No hay que olvidar que fue Eduardo Costa quien impulsó la asociación de JxC con Vidal quien se cuidó de no pedirla oficialmente a Cambia, sino “hablando” con cada uno de ellos y cuando Costa se dio cuenta lo que advertimos, en relación a la forma con la cual el petrolero se iba a quedar con gran parte de los votos de la oposición, precisamente debido al mecanismo de la Ley de Lemas, retrocedió, pero ya era tarde, el daño al frente electoral de Cambia estaba hecho y las consecuencias, imprevisibles.

La incorporación de José Blassioto, del Frente Renovador que en Santa Cruz es un sello de goma, se transforma en pianta votos; es el mismo que cuando era diputado provincial se iba al baño para no votar en contra del FPV y tenía nombrada a su madre como “asesora”, mientras la mujer vivía en el norte del país.

No se aprende del error ajeno

Lo ocurrido electoralmente en Córdoba ayer domingo, es la síntesis de estas peleas que germinan en la oposición, no por estrategias electorales de conjunto, sino por ambición personal de algunos.

En el fenómeno Córdoba el principal responsable fue Horacio Rodriguez Larreta, quien desesperado por asegurarse un triunfo a nivel nacional, quiso meter con forcep y a contramano de Juntos por El Cambio, al gobernador Schiaretti, un kirchnerista que va y viene, pero como en el caso de Vidal en Santa Cruz (aunque el cordobés con mayor poder de fuego por estar en el gobierno) ha votado todo con el gobierno de Cristina y Alberto.

Casa de Gobierno de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Larreta partió a la oposición y el electorado cordobés se lo hizo saber. Finalmente, la víctima fue Luis Juez, blanco de la diáspora del voto independiente o libre, calculado en un 12% en esa provincia, la cual votó en blanco, no fue a votar o eligió otra opción.

Ante ese cuadro de debilidad electoral en el cual quedó el frente opositor, quien ganó con los votos propios, fue el propio Schiaretti, alguien que ahora (herido en su orgullo) va a transformarse en lo que nunca dejó de ser: un kirchnerista travestido, que se dice peronista, pero será consistente a la hora de sostener su apoyo a la vicecondenada que sin estridencia, le aconsejó esperar a que los otros implosionen en si mismo, como ocurrió en Santa Cruz.

Como lo dije en otros análisis, en política dos más dos no da cuatro y el votante es quien decide en las urnas el destino de los candidatos y las alianzas y si no es un voto militante como el kirchnerista/peronista que se mueve como un cardumen al unísono, al mismo tiempo y para un mismo lado, al ritmo de la orden política y la billetera, el votante independiente y libre que busca un cambio, retira su apoyo a quienes cambian sus ideas, alegando hacerlo en nombre del bien común y terminan haciendo lo mismo que criticaron históricamente desde que hacen política. (Agencia OPI Santa Cruz)