Los presidentes Alberto Fernández y Luiz Inácio “Lula” Da Silva se reunieron en Brasilia para conmemorar los 200 años de la relación bilateral entre Argentina y Brasil. Durante el encuentro, el presidente Fernández hizo referencia a la delicada situación económica que enfrenta su país y resaltó la importancia de contar con el apoyo de amigos en momentos difíciles.

Tras la reunión en el Palacio Itamaraty, sede del gobierno brasileño, ambos mandatarios ofrecieron una declaración conjunta, en la cual Lula otorgó a Fernández la Orden Crucero del Sur, una condecoración simbólica.

El presidente argentino enfocó su discurso en destacar la estrecha amistad personal que lo une a Lula, haciendo solo una breve mención a la relación entre ambos países. Señaló que aún hay mucho por trabajar y que se están logrando avances en la concreción de los objetivos planteados.

“Mi querido amigo, presidente Lula Da Silva, estoy en tierra amiga, porque Brasil y Argentina nacieron para estar unidas. Agradezco esta condecoración que me has otorgado, que me la ha entregado Brasil, y que proviene de alguien a quien quiero y admiro”, expresó Fernández.

Por su parte, Lula resaltó los esfuerzos para establecer una línea de financiamiento destinada a las exportaciones brasileñas hacia Argentina. Destacó la importancia de la “alianza estratégica” entre ambos países, basada en valores fundamentales como la democracia y los derechos humanos. Recordó que Argentina es el tercer destino de las exportaciones brasileñas, mientras que Brasil es el principal mercado para los productos argentinos.

Alberto Fernández: “estoy en tierra amiga, porque Brasil y Argentina nacieron para estar unidas” – Foto: NA

Asimismo, el expresidente brasileño mencionó iniciativas conjuntas que están siendo exploradas, como la adopción de una moneda para el comercio bilateral que no reemplace las monedas nacionales.

En el evento estuvo presente el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien recientemente declinó sus aspiraciones presidenciales para apoyar la unidad del oficialismo. Esta visita de Fernández a Brasil marca la cuarta vez que el mandatario argentino se encuentra con su par brasileño en lo que va del año y busca resaltar la importancia de la relación bilateral en el marco del bicentenario del establecimiento de los vínculos diplomáticos.

Cabe destacar que el 25 de junio de 1823, el canciller de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia, envió una carta al canciller del Imperio del Brasil para celebrar la independencia de Brasil, proclamada el 7 de septiembre de 1822. Este hecho marcó el inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países. (Agencia OPI Santa Cruz)

