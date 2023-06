Una diputada de Jorge Capitanich minimizó las acusaciones de violencia en el caso Cecilia: “Ella eligió erróneamente a esa familia”

Según publica La Nación La diputada Claudia Panzardi, que acompañó al gobernador de Chaco en la conferencia de prensa, dijo que nunca hubo denuncias: “Dejen de mentir”

La diputada chaqueña Claudia Panzardi, alineada con Jorge Capitanich, desestimó este miércoles que Cecilia Strzyzowski fuera víctima de violencia de género. Puso de manifiesto que la joven no había presentado denuncias por ese delito en el marco del matrimonio con César Sena y tuvo una frase que causó polémica. “Se dice que sufría violencia de género. Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia”, sostuvo. Pidió disculpas horas más tarde.

Panzardi habló sobre el caso de Cecilia durante la sesión de la Legislatura provincial de este miércoles. Realizó una encendida defensa de la gestión oficialista y reiteró los argumentos que el gobernador de Chaco expuso en la conferencia de prensa que brindó el martes, de la que también participó. La diputada se ubicó al costado del mandatario mientras cuestionaba la cobertura mediática de la investigación judicial y acusaba a los medios de un “ataque sistemático” en su contra.

La diputada chaqueña se refirió a las acusaciones por violencia cuando le contestó a la legisladora Andrea Canteros Reiser, miembro del espacio UCR Evolución, quien había cuestionado el rol de la Gobernación en el asunto. Panzardi inició su discurso -habló 25 minutos- manifestando su solidaridad con la familia de Cecilia Strzyzowski, y señaló que la provincia está atravesada por “el dolor” . No obstante, cuestionó a la oposición a la que acusó de intentar sacar un rédito político.

La diputada Claudia Panzardi junto a Jorge Capitanich

“Acá hay muchas cuestiones que acá se acaban de manifestar que son de una falsedad absoluta y constituyen una real malicia. ¿Por qué digo real malicia? Porque quien hacía uso de la palabra es abogada y habló de un montón de hechos que no fueron denunciados. Y si lo fueron, que los exhiba por favor así tomamos conocimiento todos y podemos ayudar”, dijo. Y agregó: “Es fácil hablar de aprietes y de un montón de cuestiones. ¿Y las denuncias dónde están?”.

Panzardi profundizó en ese sentido sus críticas a la legisladora opositora al hablar de César Sena, imputado en la investigación. “Ha puesto en sus palabras afirmaciones como diciendo que Cecilia que era víctima de violencia de género”, dijo. Y remarcó: “Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia”. “Hacía muy poco que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir”, lanzó.

La legisladora oficialista sostuvo que la madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero manifestó -según ella describió- que nunca pensó que “pudiera haber violencia entre ellos” y llegó a decir que creía que tenía “un yerno divino”. Por eso mismo desafió a la oposición. “¿Por qué vienen a hablar de violencia de género? Si había y si sabía, ¿por qué no lo denunciaron?” planteó. Aunque admitió: “Pudo haberlo. No digo que no”. Sin embargo, insistió en que no se denunciaron los hechos.

Poco después, el registro de esas últimas declaraciones se viralizó rápidamente por las redes. En medio de la controversia, la legisladora se hizo eco de las críticas que comenzó a recibir y afirmó a través de su cuenta de Twitter que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto”.

Panzardi acusó en esa línea a Iván Gyöker, dirigente de Republicanos Unidos y precandidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio, de difundir ese fragmento. “¿Que casualidad, no? Que quien lidera la lista de JxC sea el iniciador de una campaña tan miserable en mi contra por el solo hecho de haber desmentido a la oposición en el recinto”, sostuvo.

Más tarde, insistió en esa idea. “¿Harán cadena nacional con expresiones sacadas de contexto en un video cortado “a tiempo”?”, dijo. Y añadió: “Desmentí a la oposición que acusó inacción del Estado ante la violencia que sufría Cecilia. No había denuncias y su propia madre dijo a medios que no tenía indicios de que eso pudiera suceder”.

No obstante, varias horas después de su intervención en la Legislatura, Panzardi pidió “disculpas públicas” y subió el video completo de sus palabras. Aseguró que su exposición “fue en respuesta al contexto de acusación y agresión permanente con un caso tan doloroso” y que “lastima demasiado”. Lo hizo al compartir un mensaje pasada la medianoche en sus redes. “Podemos cometer errores al expresarnos”, dijo.

A su vez, a través de una publicación en Facebook, señaló que sus dichos no “fueron lo suficientemente claros” para lo que necesitaba expresar. “No significa de ninguna manera que esté culpando a Cecilia, sino todo lo contrario. Lo que quise decir es que ella ni su familia pudieron alertar sobre esa situación de existir con anterioridad a la desaparición y que mucho menos entonces se podría haber actuado desde fuera, porque no había forma de saberlo”, expresó.

Capitanich armó una vocería

En una provincia totalmente convulsionada por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, invadida por medios nacionales, su gobernador, Jorge Capitanich dio un vuelco a su estrategia de comunicación. En línea con la modalidad nacional, que inauguró la vocería con incorporación de Gabriela Cerruti, el gobierno de Chaco anunció que a partir de este miércoles comenzará una “nueva modalidad” para relacionarse con los medios de manera “mucho más fluida con un contacto de mayor proximidad, cercanía”.

Para eso, darán conferencias lunes, miércoles y viernes con la idea de informar la agenda del gobernador y el gobierno provincial, así lo anunció hoy el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, ahora vocero oficial.

En sintonía con el mensaje de Capitanich de horas antes, que pidió “responsabilidad individual” y que los medios “dejen de mentir”, Chapo repitió en conferencia de prensa que deben tener “responsabilidad al momento de comunicar” y expresó que el gobernador el martes se mostró acompañado porque consideran que es “importante generar señales hacia afuera”. “No podemos bajo ningún punto de vista avalar la mentira, el engaño como forma de comunicación”, agregó. (La Nación)