Por Expte Nº 91524/2021 y Licitación pública SPSE Nº 03/2022, el gobierno provincial anunció la construcción denominado “Mejoramiento del sistema de captación de agua y nueva potabilizadora” en Río Turbio, adjudicado a la empresa Sudelco SA por un monto de $ 1.609.966.801,80.

En el lugar, se puede ver un enorme cartel anunciando la obra donde figuran representados el Ministerio de Obras Públicas, el Enohsa y la provincia de Santa Cruz a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado, el organismo licitatario.

En la leyenda se visualizan además de estos datos, una promesa de 100 puestos de trabajo, 14 meses de plazo para su terminación y establece como fecha de inicio de la obra el 17/03/23.

Hoy, 30 de junio 2023, se cumplen 105 días de anunciada la obra de los 420 que tiene por contrato y en el terreno no hay absolutamente nada; ni siquiera la empresa ha instalado el obrador.

Obviamente, tampoco “han tomado” ni una sola de las 100 personas que ponen allí, correlativamente se infiere que nunca van a poder cumplir con los 14 meses prometidos ya que lleva 3 meses y medio de retraso y los más de 1.600 millones de pesos de costo, claramente están desfasados por la escalada inflacionaria, lo cual implica que Servicios Públicos Sociedad del Estado debe tener prevista una redeterminación de precios, que claramente nunca va a aparecer en el cartel de obra, como también es la costumbre.

El negocio del agua. Licitada y pagado el porcentaje inicial las obras del mejoramiento de captación, no solo no empezaron, Sudelco SA no armó ni siquiera el obrador

Teniendo en cuenta cuál es la metodología de la obra pública del gobierno en Santa Cruz, no es difícil inferir que con este cartel harán campaña varios candidatos del oficialismo y candidatos locales, pero sin explicar ni dar datos aclaratorios de por qué no hay nada hecho, por qué se incumplen los plazos de la licitación que es un documento oficial de partes, con enumeración de derechos y obligaciones; no dirán ni aclararán los motivos que retrasan el inicio de obra y ningún candidato alentarán la mínima información sobre a cuánto ascenderá la obra, luego del aumento de los costos de ejecución.

Lo que si es seguro, que todos y cada uno de los candidatos oficialistas que se acerquen al cartel, harán de la obra un salto de calidad en la vida de los rioturbienses, les hablarán de una mejora en la calidad de vida y el final de los problemas recurrentes que los habitantes de la cuenca padecen inverno y verano, con la falta de agua en la red domiciliaria. Dirán todo eso, pero no podrán mostrar ni un solo ladrillo pegado al piso. Tampoco le informarán al pueblo, cuánto de esos 1.600 millones de pesos ya le han pagado a la empresa Sudelco SA, que ni siquiera se hizo presente en Río Turbio.

Habrá que ver, llegado el momento, cuánto soportan los habitantes de la cuenca, ser engañados por el relato y la mentira, mientras ante sus ojos, la realidad les muestra exactamente todo lo contrario de aquello que pregonan y les prometen desde la política.

La empresa

Sudelco SA es una empresa de Trelew (Chubut) registrada como constructora en el año 1982, siendo la más antigua de la provincia vecina.

Tiene firmado con Santa Cruiz dos contratos. Uno para ampliar las redes cloacales en la localidad de Piedrabuena, mientras que el otro, da inicio a la obra de optimización del sistema de agua potable en Río Turbio. En ambos casos fueron firmados por el subadministrador Néstor Álvarez con el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz (S.P.S.E), Jorge Mario Arabel.

El proyecto en Piedrabuena implica una inversión que supera los $102 millones y consigna la instalación de 1.344 m de redes cloacales. En la propuesta, tal como sucede en el cartel exhibido en Río Turbio, la empresa promete la creación de aproximadamente 45 puestos de trabajo directo e indirectos.

En el caso de Río Turbio, como lo expresamos, SUDELCO S.A trabaja sobre una inversión de más de $1.609 millones y tiene un plazo de ejecución estimado de 420 días corridos y de acuerdo a los pliegos, corresponde a una nueva planta potabilizadora de agua “que permitirá abastecer a una población de 16.019 habitantes, que es la proyectada para el año 2043”. Además, de acuerdo al contrato, se ejecutarán el acueducto Arroyo Primavera – Río Turbio y una nueva estación de captación de agua en el Arroyo Primavera compuesta por una galería filtrante, un pozo colector y una estación elevadora.

Hasta ahora, ni el obrador de la empresa Sudelco SA, se puede ver en el terreno asignados a los trabajos en la localidad de Río Turbio. (Agencia OPI Santa Cruz)