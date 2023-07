Título y matricula de abogado en Chubut por $ 150.000,00

(OPI Chubut) – En el servicio de mensajería Telegram se está ofreciendo un paquete para ejercer la abogacía en la ciudad de Trelew y otras localidades de nuestra provincia por un módico precio de 150 mil pesos con posibilidades de ser pagados en cuotas.

Así lo refleja una investigación del diario Jornada el cual señala que el precio incluye un “combo” que incluye el diploma, un analítico con las materias, constancia de finales rendidos, la matrícula federal para poder ejercer en cualquier lugar del país y lo datos cargados en el sistema interno de la Facultad de Derecho.

El paquete da la opción de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata o la UBA. Llega en modo express por correo una vez hecho el pago a un CBU.

“Aparte del título físico lo tenés en la plataforma digital; el expediente se puede corroborar en el Sui Guaraní”, explica el vendedor. Asimismo el falsificador asegura que hace envíos a todo el país y ya tienen envíos postales hechos a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

No deja de ser llamativo porque en su oferta, explica que en vacaciones de invierno los papeles pueden salir más rápido porque le cuesta menos encontrar a los responsables.

“No me meto con la Medicina por ética. No te voy a validar un título si no sabés, es complicado porque hay que medicar personas y no me meto con eso”, detalla el estafador-falsificador en redes, de acuerdo a esta investigación del diario Jornada. (Agencia OPI Chubut)