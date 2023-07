Paro y manifestación de trabajadores de YCRT Punta Loyola. Peralta dijo que están haciendo paro al paro y pretenden en menos de 2 meses resolver lo que no se hizo en años

Ayer lunes comenzó un paro de 48 horas en el Puerto de Punta Loyola, con manifestación en las oficinas de YCRT de Río Gallegos, en protesta por “falta de inversión” y reclamándole al Interventor que prometió ir a la terminal dos veces por semana y de acuerdo a las manifestaciones del personal, no solo no lo hizo sino que temen por el cierre de la empresa.

Los trabajadores se quejan por falta de insumos, critican que no se han dado solución a los aportes jubilatorios especiales por pertenecer al grupo ferroportuario, denuncian inconsistencias e irregularidades en el contrato de CGC en el Puerto y cuestionan que no se haya dado curso a una de las principales inversiones que reclaman, que es la construcción de un inmenso galpón para acopio de cenizas y piedra caliza.

La respuesta oficial

El nuevo Interventor, Daniel Peralta en el programa “Contracara” por Fm News explicó los motivos del paro y lo que se está haciendo actualmente desde su gestión para revertir el proceso de desinversión que durante tantos años recayó sobre YCRT

“Esos muchachos están haciendo un paro al paro – dijo el funcionario – porque ellos nunca levantaron la medida de fuerza. Les expliqué cómo es el camino por el que íbamos a avanzar. Hubo gente que quiso ir a marcar y no pudo. Son un grupo de trabajadores que hacen paro pero la mayoría trabaja o quiere marcar tarjeta y no puede”, señaló Peralta, quien explicó que para hacer funcionar Loyola, antes debe estar sacando carbón la empresa y en esa línea está abocada hoy la Intervención, además de indicar que han puesto en funcionamiento una locomotora que hace 2 años está parada y atendiendo a las reparaciones de la línea ferroviaria en el tramo Río Turbio-Loyola.

Reiteró que quien reclaman tiene derechos, pero los demás también tienen derecho a trabajar “y deberían poder hacerlo”, dijo Peralta en News.

“Piden la construcción del galpón de cenizas – prosiguió diciendo el Interventor – que es una obra de 4 mil millones de pesos y está bueno, pero hay otras prioridades por el momento. Son inversiones de mediano y largo plazo. Dicen que eso no se cumple, pero estamos trabajando y el próximo interventor va a tener un panorama más ordenado desde donde comenzar”, dijo para sintetizar la tarea de ordenamiento que está llevando a cabo.

También habló sobre el convenio con CGC que reconoció las dificultades pero dijo que se está trabajando fuertemente para hacer la inversiones correspondientes, negando que haya algún tipo de ocultamiento.

La nueva Intervención le dio todo lo que pidió a ATE Río Turbio, pero el sindicato todavía no aceptó la oferta y muchos menos aún, levantó el paro que llevan adelante

Finalmente Peralta remarcó “Todo lo que me han pedido se lo hemos comprado, faltaba hasta un parabrisas, por ejemplo, para un colectivo de transporte de personal, la ropa de trabajo, los elementos de protección personal y se ha trabajado mucho sobre ello y lo seguimos haciendo” y concluyó “no hay motivo para querer resolver en dos meses lo que hace años no se ha hecho”, expresó el Interventor, como un reclamo velado hacia los trabajadores que no les dan tiempo material para encarar inversiones y reformas que están detenidas en el tiempo desde hace muchos años.

Los trabajadores de YCRT Punta Loyola, por su parte, transitan por el segundo día de paro y amenazan con proseguir con las medidas de fuerza, si el Interventor no cumple con la palabra empeñada, según sus propias manifestaciones.

Este es el primer paro que le hacen a la gestión del Interventor Daniel Peralta, desde que llegó a YCRT, luego de que la Intervención anterior fuera desplazada de la conducción de la empresa, ante las irregularidades detectadas y el enorme conflicto que por tres años y medio, mantuvieron los con cuatro gremios internos de YCRT. (Agencia OPI Santa Cruz)