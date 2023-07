Hilda “Chiche” Duhalde destaca la necesidad de una dirigencia comprometida con la situación actual del país

Hilda “Chiche” Duhalde, precandidata a diputada nacional por Hacemos por Nuestro País, hizo hincapié en la importancia de contar con una dirigencia dispuesta a comprender la gravedad de la situación que atraviesa Argentina en este momento.

En una entrevista radial, la ex primera dama enfatizó que no existen soluciones mágicas para los problemas actuales y que el deterioro acumulado a lo largo de tantos años no tendrá una salida rápida. Sin embargo, aseguró que el país cuenta con las condiciones necesarias para superar estos desafíos, pero es fundamental que todas las fuerzas políticas logren ponerse de acuerdo.

“Lamentablemente, no parece factible que haya diálogo entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria”, expresó Duhalde, aludiendo a la necesidad de una mayor unidad entre distintos sectores políticos para enfrentar la crisis. Recordó lo sucedido en el interinato de su marido, el ex presidente Eduardo Duhalde, cuando se logró una unión que involucró a empresarios, iglesias y diversos sectores de la sociedad.

“Se necesita una dirigencia dispuesta a entender la gravedad de la situación. Un país no puede seguir descendiendo tanto como el nuestro. Estamos nivelando, pero para abajo”, afirmó con preocupación la dirigente peronista, destacando la importancia de tomar medidas concretas para revertir la situación actual.

Duhalde también hizo hincapié en la necesidad de alcanzar acuerdos y mayorías parlamentarias para lograr gobernar efectivamente, sin importar qué fuerza política resulte ganadora en las elecciones. Consideró que hoy en día no ve a las dos fuerzas mayoritarias, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, muy proclives a hacerlo.

Cuando se le consultó sobre el papel de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, “Chiche” Duhalde opinó que su liderazgo se está agotando. “Pareciera que sí, porque esta vez su dedo no alcanzó para elegir candidato”, afirmó en referencia a la situación política actual. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA