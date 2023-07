Operativos de la Aduana evitan contrabando de vehículos de lujo en la Triple Frontera

Agentes de la Dirección General de Aduanas llevaron a cabo varios operativos en la Triple Frontera, logrando evitar el contrabando de diversos automóviles de lujo que intentaban ser trasladados a Paraguay. Los hechos tuvieron lugar en Puerto Iguazú y Clorinda, donde se incautaron vehículos de alta gama y se detuvo a un conductor argentino por presentar documentación falsa.

En el primer operativo, en Puerto Iguazú, los agentes detectaron una camioneta Nissan Frontier que intentaba cruzar hacia Paraguay con papeles falsos. Al realizar los controles de rutina, notaron la incomodidad y nerviosismo del conductor, quien tenía residencia en la provincia de Buenos Aires y llevaba como destino final el país vecino. La sospecha se confirmó cuando se descubrió que la documentación del vehículo era falsa y que tenía una patente alterada. Al verificar los datos, se confirmó que la camioneta estaba reportada como robada, lo que resultó en la detención del conductor y el secuestro del vehículo valuado en 19.000.000 millones de pesos.

En Clorinda, durante otros controles fronterizos, se detectaron dos vehículos de alta gama que intentaban ingresar al país. Un Mini Cooper modelo Sport 2017, con matrícula paraguaya, estaba siendo conducido por un ciudadano argentino con residencia en el país, lo que era inapropiado para el Régimen de Importación Temporal en el que estaba amparado. Los agentes labraron un acta, y al conductor podría corresponderle una multa de 4.500.000 pesos. En el mismo paso fronterizo, otro ciudadano argentino intentaba ingresar una moto de alta gama marca KTM modelo Súper Adventure 1290/2021, también con matrícula paraguaya. La consulta en las bases de datos de la Aduana reveló que había irregularidades en su ingreso y se incumplía el Régimen de Importación Temporal de Vehículos. La motocicleta está valuada en 16.000.000 de pesos, lo que podría generar una multa de hasta 4.800.000 pesos.

La Aduana explicó que ingresar mercadería a Argentina por un plazo determinado y no reexportarla luego del vencimiento de ese plazo constituye una falta tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, conocida como incumplimiento del régimen de destinación suspensiva. La multa por esta infracción no puede ser inferior al 30% del valor de la mercadería, lo que sumado a ambos vehículos resultaría en una penalización de no menos de 9.300.000 pesos.

Estos operativos demuestran el compromiso de la Dirección General de Aduanas en la lucha contra el contrabando y la protección de las fronteras del país. La acción de los agentes ha permitido evitar el ingreso ilegal de vehículos de lujo y sancionar a aquellos que intentan vulnerar las normativas aduaneras. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información NA