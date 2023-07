Déficit comercial en Argentina alcanza niveles récord y proyecta pérdida de divisas significativa

El déficit comercial de Argentina ha alcanzado niveles alarmantes en junio, registrando un saldo negativo de US$ 1.727 millones, el nivel más alto desde que se comenzó a relevar este indicador clave, según datos proporcionados por la consultora ABECEB. Esta cifra equivale a 6,5 veces el déficit registrado en junio del año anterior y representa un aumento del 54% con respecto a mayo.

Las exportaciones sufrieron una caída significativa en junio, impactando también en las importaciones, que también experimentaron su mayor baja de 2023. En consecuencia, en el primer semestre de 2022, Argentina acumuló un superávit de US$ 2.977 millones, mientras que en 2023 ya se computa un déficit de US$ 4.387 millones, lo que refleja una pérdida de divisas de aproximadamente US$ 7.364 millones en la balanza comercial.

El intercambio comercial total de Argentina, que incluye las exportaciones más las importaciones, fue de US$ 12.627 millones en junio, mostrando una caída interanual del 26,1%. Las exportaciones disminuyeron notablemente un 35,4% en junio, alcanzando la mayor caída desde agosto de 2009, mientras que las importaciones cayeron un 17,2%.

Analizando los rubros de exportación, la mayor caída se registró en Combustibles y Energía, con un 37,7% de contracción debido a la baja del precio del petróleo y carburantes. Los Productos Primarios también sufrieron una disminución del 36,7% en valor debido al impacto de la sequía en la cosecha.

Por otro lado, las importaciones de Combustibles y Lubricantes descendieron en un 50%, y las de Bienes de Capital bajaron un 15,9%, lo que preocupa ya que indica una falta de dólares para reponer el desgaste del capital productivo.

La consultora ABECEB proyecta un panorama desafiante para el comercio exterior argentino, pronosticando que tanto las exportaciones como las importaciones seguirán en retracción hacia finales de 2023. Aunque se prevé una mejora en la balanza comercial energética gracias a mayores exportaciones de crudo y una disminución de las importaciones de gas, el déficit comercial actual y las restricciones a las importaciones generan inquietudes sobre la restricción externa del país.

El gobierno argentino enfrenta una situación compleja, ya que el déficit comercial se suma a otros desafíos económicos y políticos, y requerirá de medidas eficaces para revertir esta tendencia y recuperar la estabilidad en el comercio exterior. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA