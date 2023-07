Dos cosas en las que nadie cree en campaña: las encuestas y los candidatos voluntaristas que te dicen “lo que van a hacer”, pero no te dicen “cómo”

(Por: Rubén Lasagno) – El voluntarismo, por definición es la formación de ideas o la toma de decisiones basándose en lo que resulta deseable o agradable de imaginar, en lugar de basarse en las evidencias o racionalidad. Se trata por tanto, de un tipo positivo de falacia.

Esto es válido tener en cuenta cuando escuchamos a los candidatos políticos prometer lo que van a hacer, cambiar y/o modificar, si llegan al poder, con una enumeración taxativa donde desglosan todos y cada uno de los problemas que sufrimos los santacruceños, que la mayoría conocemos y entonces, esa supuesta “propuesta política”, se resume a una simple enumeración de problemas que padecemos desde hace años y alguien, nos las refresca, colocadas dentro de un discurso para que nos lleve, precisamente, a pensar que quien nos hace ese planteo, es quien va a terminar con todos nuestros males, lo cual no pasa de ser un acto voluntarista y como la definición lo señala, un tipo positivo de falacia; es decir, una mentira más envuelta en otro envase de características propositivas.

Esto lo quiero explicar porque desde el partido SER esta semana han mandado a todos los medios donde pauta el petrolero Claudio Vidal, una cartilla que los diarios cortaron y pegaron, sin la mínima intención de analizar su contenido y es preciso, ser honesto con el electorado, porque, se supone, todo partido político debe partir de la base que decir la verdad, es importante para convencer a los votantes de seguir a sus referentes, quienes van en el camino correcto.

No vamos a reproducir aquí todo el texto de lo que los diarios titularon (sin reformularlo) “Propuestas para transformar la realidad de Santa Cruz”, por parte del candidato Claudio Vidal, pero vamos a ejemplificar cómo se puede hablar mucho sin decir nada, (principio fundamental de la falacia) lo cual constituye una representación ideal de algo que no ocurrió y posiblemente nunca ocurra, aún si quien lo dice, gana las elecciones. Ejemplos sobran: Cristina Fernández, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Sergio Massa, etc.

En este pretendido decálogo de la buena administración que propone el petrolero, habla de distintos ítems, todos en rojo a partir de la deuda que tienen los sucesivos gobiernos provinciales, con los escasos 330 mil habitantes de Santa Cruz.

Es así que Vidal plantea como “medidas urgentes” en Educación “la actualización del salario docente y auxiliares yá. Reparación y refacción de escuelas en 90 días desde inicio de la gestión; construcción de 20 instituciones educativas en el nivel inicial, primario y secundario en los primeros 24 meses de gestión; un Pacto Social Educativo, que involucre a todos los actores vinculados a la docencia de la provincia y Aumento del Presupuesto provincial para inversión en educación”.

Las propuestas de Vidal y SER Santa Cruz –

Como enunciado está muy bueno, como recordatorio de los males que aquejan a la Educación provincial, también, ahora, como propuesta electoral es absolutamente falaz, porque si todo este palabrerío no está acompañado de una explicación concreta sobre la viabilidad económica de Santa Cruz para lograrlo, de dónde y cómo se van a obtener los recursos para cumplir estas metas, entre otras cuestiones que responden al “cómo” de una propuesta de tal envergadura, todo se reduce a un sinsentido, a una mentira conformista y a un voluntarismo que pretende vendernos una teoría de lo ideal, pero sin la práctica de lo real.

Y el decálogo de buenas intenciones del petrolero, sigue abarcando ejes como Salud, obra pública, vivienda, reforma política, Economía, pesca, minería, petróleo, seguridad, etc. Y en su afán por “empatizar” con el votante, llega al colmo de prometer acompañar a YCRT para que los trabajadores logren comercializar la producción de carbón “…buscando de manera conjunta inversiones para optimizar infraestructura, transporte, y el real funcionamiento de la usina y exigir al concesionario de la terminal portuaria Punta Loyola la inmediata inversión y puesta operativa, para lograr que YCRT pueda exportar su producción de carbón”, dice Vidal, olvidándose de un detalle: YCRT es una empresa del Estado nacional y el candidato no tiene la menor idea de quién asumirá después del 10 de diciembre el gobierno nacional, ni tampoco qué hará el gobierno entrante con YCRT y el enorme presupuesto que insume.

Así podría estar describiendo todos y cada uno de los puntos que desarrolla esta pretendida “Propuesta para transformar la realidad de Santa Cruz”, que en realidad no propone nada y mucho menos dice cómo alcanzar cada uno de esos enormes objetivos que enumera.

Sin duda hoy el electorado ya no cree a dos cuestiones fundamentales previas a cada elección: las encuestas, que han dilapidado su credibilidad, desde que se convirtieron en un negocio partidario de quien mejor pague, errando escandalosamente los porcentajes, como pasó recientemente en Santa fe y los candidatos cuyos discursos floreados de propuestas y promesas, suenan tan lábiles como falsos y/o de difícil cumplimiento, toda vez que la gente recibe una parte del mensaje que ya conoce: “Cómo estamos, qué nos pasa y qué necesitamos”, pero quienes prometen sepultan, esconden o no se dicen, porque no saben “Cómo lo harán ni de qué manera lo llevarán a cabo”.

Y honesto es decir que este pecado en el que incurre Vidal no es propio de su autoría. Todos los candidatos (oficialistas y oposición) prometen soluciones imposibles, sin tener la mínima idea de cómo lo harán. Están protegidos por “el beneficio de la duda”, entonces el engaño que cometen está edulcorado por sus “buenas intenciones”, que finalmente es lo que queda de todo ello al final de cada discurso.

En el caso del SER, han tenido la idea de volcar detalladamente una larga lista de problemas sociales, sanitarios, educativos y de seguridad, diciendo expresamente que si llegan al gobierno, van a revertirlos. Pero es todo una falacia. Nadie explica cómo lo harán y muchos de ellos no tiene idea de lo que se van a encontrar si por impulso de los votantes, llegaran al poder. (Agencia OPI Santa Cruz)