Ex militar estadounidense revela ante el Congreso: Gobierno de EE. UU. con conocimiento de vida “no humana” desde la década de 1930

En una sorprendente audiencia ante la Cámara de Representantes, el ex militar estadounidense David Grusch dejó al país en estado de shock al revelar que el gobierno de Estados Unidos ha tenido conocimiento de la existencia de vida “no humana” desde la década de 1930. Su asombrosa declaración durante la comparecencia ante el congreso ha generado un gran revuelo y debate sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

El testimonio de Grusch incluyó la revelación de que las autoridades norteamericanas recuperaron una misteriosa aeronave que contenía restos biológicos extraterrestres en un episodio histórico cuya fecha exacta no proporcionó. Sin embargo, el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea se mostró reticente a responder sobre la posibilidad de que el gobierno haya tenido contacto con inteligencia extraterrestre, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible encubrimiento deliberado.

“Como mencioné públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes”, afirmó Grusch, respaldando sus afirmaciones con testimonios de personas que aún están involucradas en el programa y que trabajaron directamente en el evento. Esta revelación ha despertado preguntas sobre la existencia de programas gubernamentales no revelados y ha aumentado la especulación sobre investigaciones relacionadas con fenómenos extraterrestres.

Ante las sorprendentes declaraciones, el Pentágono negó rápidamente las acusaciones de encubrimiento. La portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough, declaró en un comunicado que no hay información verificable que respalde las afirmaciones de la existencia pasada o actual de programas relacionados con la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres.

La audiencia se centró en los “fenómenos anómalos no identificados” (conocidos como UAP o OVNI), y otros testigos también aportaron testimonios impactantes. Ryan Graves, ex integrante de la Marina y director de la organización Americans for Safe Aerospace, advirtió que los avistamientos representan un problema de seguridad nacional oculto durante décadas. Por su parte, David Fravor, ex comandante de la Marina, describió un encuentro extraordinario en 2004 con tecnología mucho más avanzada que cualquier cosa que EE. UU. poseía.

El representante republicano Tim Burchett enfatizó la importancia de la transparencia gubernamental en este tema y prometió seguir investigando posibles encubrimientos. “No vamos a traer marcianos ni platillos voladores a la audiencia… Solo buscamos la verdad. Descubriremos cualquier encubrimiento, y espero que esto sea solo el inicio de muchas más audiencias”, afirmó Burchett. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA