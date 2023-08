Alberto Fernández respalda la reelección de Jorge Capitanich en Chaco

En un acto llevado a cabo en Chaco, el presidente Alberto Fernández respaldó la candidatura de Jorge Capitanich para la reelección como gobernador de la provincia. Este apoyo se produce después de la dura derrota que sufrió Capitanich en las elecciones primarias del 18 de junio, que lo dejó en una situación desafiante para asegurar su continuidad al frente del gobierno provincial.

Durante la apertura del VII Congreso Internacional sobre discapacidad, el Presidente elogió la gestión de Capitanich y pidió a los ciudadanos que no desaprovechen la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador. “No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador. Les pido que no olviden lo que Coqui Capitanich hizo por el Chaco todos estos años, fue un gran gobernador”, enfatizó Fernández mientras se encontraba junto al mandatario provincial.

Fernández también resaltó la sensibilidad de Capitanich hacia las necesidades de los más humildes y destacó su dedicación en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. “Se los pido porque Coqui tiene la misma sensibilidad que tengo yo sobre las necesidades de los más humildes”, agregó.

La reciente performance electoral de Capitanich se vio afectada por el impacto del crimen de Cecilia Strzyzowski y las amenazas de una fuerte elección del partido opositor Juntos por el Cambio en las primarias. El candidato de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, no solo ganó la interna de su partido, sino que también aventaja a Capitanich de cara a las elecciones generales del 17 de septiembre.

Durante su discurso, el Presidente también hizo hincapié en la importancia de las políticas de asistencia a personas con discapacidad y denunció recortes en estas áreas durante la gestión anterior. “Durante toda su gestión se entregaron 163 mil prestaciones no contributivas, se dieron de baja 170 mil prestaciones por decisión del gobierno y dejaron cajoneadas 140 de pensiones no contributivas”, explicó Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA