Docentes de Chubut iniciaron paro por 48 horas

(OPI Chubut) – La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) inició este lunes 31 de julio un paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales y solicitaron al gobernador electo Ignacio Torres que se reúna con el gremio docente tal como se comprometió en campaña.

El secretario general de ATECh, Daniel Murphy aseguró que esperan que el gobierno de Mariano Arcioni tenga “una propuesta superadora”, tras una asamblea con la presencia de aproximadamente cinco mil personas y donde no aceptaron la oferta del Ejecutivo.

“El incremento del 10% en el mes de julio, un incremento en la antigüedad y una serie de ítems es lo que ofreció el gobierno y no negamos que sean un logro, pero no alcanza. No es normal cobrar debajo de los 200 mil pesos”, aseguró Murphy.

El dirigente docente sostuvo que desde el 2020 el “ajuste del gobierno redujo nuestro salario real. Desde marzo de este 2023 reclamamos un salario inicial de 200 mil pesos”.

En este contexto de medidas de fuerza, el ministro de Educación de Chubut, José María Grazzini afirmó que “no habrá una nueva propuesta” hasta la reunión pactada en agosto. (Agencia OPI Chubut)