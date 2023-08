Luego del receso invernal, siguen los problemas edilicios en escuelas

Por falta de calefacción debido a los problemas en las calderas o por paredes recién pintadas, el lunes hubo una seguidilla de reclamos y malestar por parte de docentes y estudiantes en distintas escuelas de la ciudad de Río Gallegos y Caleta Olivia.

Nuevamente “las escuelas de lujo” que dice tener en la provincia la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia “Chachi” Velázquez muestran las falencias y los constantes problemas que tienen los establecimientos educativos en Santa Cruz.

De acuerdo a un relevamiento del gremio docente ADOSAC filial Río Gallegos, los problemas de calefacción en días de temperaturas bajo cero se registraron en más de 10 establecimientos educativos.

La situación se registró en la escuela especial N° 4, y las escuelas de Educación Primaria N° 1, 11, 19, 39, 41, 62, 90 y los Colegios Provinciales de Educación Secundaria N° 10, 17 y 39 que comparte en mismo edificio, N° 36 y la Escuela de Jóvenes y Adultos N° 17 y CPA N° 1. En tanto, en el Secundario N° 11 ayer se dictaron clases en el gimnasio de la escuela porque era intolerable el olor de las paredes recién pintadas, mientras que en la mañana del martes los docentes definieron no ingresar a las aulas por “la toxicidad del ambiente”.

En los secundarios N° 17 y 36, los estudiantes realizaron una sentada porque “la calefacción no funciona”. En el caso del Secundario 17, la resolución que habían propuesto las autoridades educativas era desdoblar el horario de la mañana por cursos: un grupo ingresa de 7.30 y se retira 10.20 horas y luego otro ingresa a las 10.30 y sale a las 13.10 horas para utilizar las aulas que se encuentran en condiciones en la parte posterior del establecimiento.

El caso más llamativo es la Escuela Primaria N° 1 donde por desperfectos en las calderas sólo 5° grado tendrá clases por la mañana en el edificio. Pero los chicos que asisten a 4° A, 6° A, B, C y D tienen que cursar en la Escuela Primaria N° 38 en la calle Cañadón Seco 38 de esta ciudad, mientras que los estudiantes de 7° A, B, C y D tendrán clases en la Escuela Primaria N° 55 cuyo edificio se ubica en Av. Juan Domingo Perón y Monte Aymond. Y los alumnos de 4° B, C y D no tendrán clases.

Lo mismo sucederá con el turno tarde, donde los más pequeños tendrán que cursar entre la Escuela N° 1, unos en la Primaria N° 38 y otros en la Primaria N° 46.

En tanto, en Caleta Olivia se suspendieron las clases en la Escuela Primaria N° 43 por falta de calefacción al igual que la Escuela Industrial N° 1 por rotura de la caldera y en la Escuela Primaria N° 76.

Por inconvenientes en el sistema eléctrico por baja tensión, suspendieron las clases en el turno mañana en las Escuelas Primarias N° 88 y 82. Mientras que en la Escuela Especial N° 8 se suspendió la actividad de pileta por falta de mantenimiento.

Días atrás, el gobierno de Alicia Kirchner difundió que se estaba llevando adelante un Plan de Mantenimiento Escolar durante el receso invernal.

Tal es así que la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Silvana Aybar, señaló la importancia del “mantenimiento preventivo”, durante todo el año en los 258 establecimientos educativos de la provincia.

“El mantenimiento constante y diario es fundamental para asegurar que las escuelas estén en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes y el personal educativo”, dijo Aybar quien destacó que en invierno el Plan de Mantenimiento se enfoca en tareas específicas, “con las bajas temperaturas propias del invierno, es esencial garantizar que los sistemas de calefacción funcionen adecuadamente para brindar un ambiente cálido y confortable en las aulas”.

La funcionaria sostuvo que “el bienestar y seguridad de los estudiantes y el personal educativo son nuestra principal preocupación. Trabajamos en conjunto con la cartera educativa para llevar adelante este plan de mantenimiento y asegurar que todas las escuelas estén en óptimas condiciones para el inicio de las actividades”. La realidad que se vive en las escuelas contrasta con esas declaraciones. (Agencia OPI Santa Cruz)