Nosotros sabemos quién es Milani, aunque el mundo lo ignore

(Por: Rubén Lasagno) – La reciente anécdota producida en Kiev (Ucrania) por un corresponsal del diario La Nación en oportunidad de una entrevista realizada a Kyrilo Budanov, Jefe de Inteligencia ucraniano, respecto del rol y la posición política de América Latina, frente al conflicto armado desatado por Rusia, con la sangrienta invasión a su país, es de antología.

No solo porque demuestra la poca o inexistente consideración que tienen de nuestro país, debido al “trabajo” demoledor de la imagen pública que ha hecho este gobierno de la Argentina en el exterior, sino por la incapacidad diplomática del Estado nacional para posicionarse ante la guerra injusta y desproporcionada, solo por mantener una dependencia económica y de negocios con el presidente Putín.

También es vergonzoso cómo el colaboracionismo latinoamericano de ciertos países con Rusia, está dejando huellas imborrables de traición e injusticia con los países libres que, como Ucrania, se ha sacudido el yugo del neo-comunismo soviético y ve asombrado que desde esta parte del continente, hay Estados que colaboran con tecnología e insumos con los invasores, convalidando su vocación antidemocrática y facciosa, como la asumida por el gobierno argentino, ni bien se produjo la invasión armada de Putín a Ucrania.

Pero lo más relevante y particularmente destacado, fue el concepto que vertió el jefe de la Inteligencia ucraniana cuando el corresponsal le preguntó qué opinaba sobre lo publicado en Twitter hace unos días por el general César Milani, ex jefe del Ejército argentino, quien tildó al presidente ucraniano Volodimir Zelensky como a “ignorante en el arte de la guerra” y “obnubilado” por Occidente.

La respuesta del militar ucraniano fue tan irónica como directa, porque sin duda que entre el asombro de no registrar al ex militar argentino y escuchar la ofensa disparada al presidente de su país que lucha por sobrevivir a un ataque criminal, artero y cobarde del Estado ruso, no tuvo la mejor idea que sintetizar un discurso que podría haber durado horas, en una frase la cual resume todo un pensamiento filosófico: “¿Quién es Milani?”, preguntó Budanov, en claro desconocimiento de este personaje de historieta trágica que habló desde la Argentina y enseguida se recompuso y largó una frase lapidaria “Que venga y le mostramos cómo es la guerra”, dijo, sintetizando en una docena de palabras la metáfora del ignorante que el filósofo Jorge Tobar definió con precisión: “No hay mejor metáfora de un ignorante con ínfulas de erudito; de un corrupto presumiendo de honrado y de un inepto publicando “capacidad” , que una golondrina con aires de águila. No hay donde perderse”.

De Tsun Zu a Milani

César Milani le reprochó al presidente ucraniano ser un ignorante en el arte de la guerra, parafraseando al antiguo general y filósofo chino creador de las máximas estrategias que explicita cuáles, cómo y de qué manera deben aplicarse, para vencer al enemigo en el campo de batalla.

Pero quien critica a Zelensky no tiene ningún virtuosismo, no posee experiencia en guerras, no tiene renombre ni ha trascendido por ser un militar brillante, un estratega, es un cuestionado militar argentino envuelto en causas por desaparición de personas, tortura y asesinato, como es el caso del soldado Alberto Ledo, por el secuestro y la tortura de Pedro Olivera y su hijo Ramón Alfredo y fue detenido por la desaparición forzada y tortura de Pedro y Ramón Olivera y Verónica Matta y liberado el 9 de agosto de 2019 más un juicio por enriquecimiento ilícito del cual fue absuelto a pesar de los reclamos que existen en los Tribunales, junto a otras denuncias contra este ex militar argentino, los cuales nunca se han resuelto.

Es decir que un ex militar de escritorio, acusa a un presidente cuyo país fue víctima de la invasión asesina de Putín “de ignorante en el arte de la guerra”, concepto que Milani no tiene muy claro porque Tsun Su no creo que lo haya inspirado cómo y de qué manera asociarse con un gobierno corrupto para delinquir desde el Estado argentino y lograr el favor de algunos jueces para no seguir preso.

La minimización de este personaje que hizo el jefe de inteligencia ucraniano, redujo a César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani a un militar de cabotaje, ignorante, además de desconocido, quien habla sin experiencia y aprovechando la distancia que hay entre la Argentina y Ucrania; por ese motivo y a fin de que pueda hablar con propiedad, lo invita a Ucrania, donde le van a mostrar lo que es, realmente, la guerra.

El pasado militar de Milani, no lo ubica, precisamente, como un estratega en guerras y conflictos internacionales, sino más bien como el cultor de la Inteligencia ilegal que usó el kirchnerismo en la década ganada, para proveer de capacidad operativa a un gobierno que se dedicó a promover la persecución de opositores, de la prensa libre y hasta llegaron a encubrir la muerte de un Fiscal, quien dos días antes anunció que haría una denuncia formal contra la presidente de la Nación.

Ese es Milani. No el que leyó a Tsun Zu, sino el que fue ninguneado por Kyrilo Budanov, el Jefe de la Inteligencia ucraniana a quien Milani, precisamente, no le podría dar un solo concejo de cómo pelear contra un enemigo real y en una guerra en serio y no inventada. (Agencia OPI Santa Cruz)