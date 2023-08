María Eugenia Vidal defiende su apoyo a Rodríguez Larreta: “No puede ofender a nadie”

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, respondió a las críticas del ex presidente Mauricio Macri respecto a su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta en la interna del partido. Vidal enfatizó que expresar su preferencia electoral es una base fundamental de la democracia, especialmente en un escenario donde ambos candidatos a presidente del partido son del PRO.

En una entrevista radial, Vidal explicó: “Lo que hice no fue más que dar mis argumentos al expresar mi preferencia por Rodríguez Larreta. Trabajo con muchas personas, incluido Mauricio, durante más de 20 años, y si tengo algo que decirles, lo hago en privado y no a través de redes sociales”.

La polémica surgió cuando el miércoles pasado, Mauricio Macri criticó el accionar de la exgobernadora, afirmando que su perfil se había “desdibujado” en los últimos años.

En este sentido, Vidal destacó la importancia del derecho de cada ciudadano a expresar su voto y que esto no debería ofender a nadie. Asimismo, recalcó que los dirigentes políticos no son dueños de los votos de las personas y que no cree en la transferencia de votos de unos líderes a otros.

La interna de Juntos por el Cambio y el PRO ha sido un tema de controversia recientemente. Sin embargo, María Eugenia Vidal dejó en claro que es esencial que la gente participe y vote en las elecciones, ya que la abstención solo otorga poder a otros.

Por su parte, Patricia Bullrich minimizó los pronunciamientos de Vidal y el neurólogo Facundo Manes a favor de Rodríguez Larreta, catalogándolos como “solo dos votos”. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA