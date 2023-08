Docentes de ATECh piden que adelanten negociaciones paritarias

(OPI Chubut) – La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) le pidió al gobierno de Mariano Arcioni que adelante las paritarias previstas para el 16 de agosto para que se negocien los incrementos salariales previo a la liquidación de los salarios.

El secretario adjunto del gremio docente, Carlos Magno sostuvo que “ese pedido de adelantar las paritarias es para que no nos extorsionen si no aceptamos. Si no se acuerda en el momento, no podrán ser cargados los aumentos porque ya están en la fecha de carga de salarios”.

Los docentes y el Ministerio de Educación se reunirán el 16 de agosto de acuerdo a la convocatoria del gobierno.

Desde ATECh pidieron a la Secretaría de Trabajo que intervenga para que la negociación de paritarias se produzca esta semana.

La semana pasada, los docentes chubutenses no percibieron el monto acordado en las negociaciones realizadas entre los gremios y el Ministerio de Educación porque hubo “una demora en la homologación del acuerdo. Es un sistema de carga sumamente lento”, acotó Magno. (Agencia OPI Chubut)