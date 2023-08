Dólar blue alcanza nuevo récord a tres días de las elecciones primarias

El dólar blue continuó su tendencia alcista, alcanzando un nuevo récord de 602 pesos en el circuito informal de cambios, a tan solo tres días de las elecciones primarias. Durante el mes de agosto, esta divisa ha acumulado un aumento de $52, lo que, una vez más, fue atribuido por el ministro de Economía, Sergio Massa, a “maniobras especulativas“.

La brecha cambiaria entre el dólar blue y el tipo de cambio minorista se ubica en un 105%, mientras que con el dólar mayorista la diferencia es del 113%. Desde el comienzo del año, el dólar libre ha experimentado un incremento de $258.

En la jornada previa al fin de semana electoral, el dólar blue cerró en $602 para la venta y $597 para la compra, después de haber alcanzado un máximo intradiario de $610. Las ventas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumaron US$ 34 millones, mientras que el dólar proveniente del sector agro aportó US$ 96,1 millones.

El Programa de Incremento Exportador ha generado ingresos por US$ 1.973 millones en su cuarta etapa, representando el 99% de la meta de US$ 2.000 millones establecida por el Ministerio de Economía. Para alcanzar ese objetivo, aún faltan ingresos por US$ 26 millones.

El dólar Qatar se vendió a $593, mientras que el equivalente al dólar solidario, que incluye impuestos, cotizó en $521,1. En el mercado financiero, la divisa sin impuestos se situó en un promedio de $298,9 y en el Banco Nación se ubicó en $296.

El dólar mayorista cerró a $285,80/286,20 por unidad, con un aumento de $1,05 respecto al cierre del día anterior. A lo largo de la semana, el incremento acumulado es de $6,8, superando el aumento de $5,65 registrado en la semana previa.

En la bolsa porteña, el dólar Contado con Liquidación se situó por debajo del récord alcanzado el día anterior, cotizando a $590,41 y generando un spread del 107% respecto al dólar oficial.

Por su parte, el dólar MEP o bolsa se cotizó en $538,02, estableciendo una brecha del 88,7% respecto al tipo de cambio oficial. Estos movimientos en el mercado cambiario generan un ambiente de incertidumbre en el contexto electoral. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA