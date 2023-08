Rechazan pedido de asociación vinculada a Juntos por el Cambio para ser querellante en la causa “ruta del dinero”

El juez federal Sebastián Casanello ha rechazado el pedido de la Asociación Civil Justa Causa, vinculada a Juntos por el Cambio y presidida por el ex diputado Jorge Enríquez, para convertirse en querellante tardía en la causa conocida como “ruta del dinero”, relacionada con el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La asociación presentó un escrito solicitando convertirse en querellante después del sobreseimiento de Cristina Kirchner, avalado por el fiscal Guillermo Marijuan, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Casanello argumentó que Enríquez no proporcionó un poder especial que lo habilitara para desempeñar esa función ni un acta de asamblea vigente que demostrara la voluntad válida de la asociación para erigirse como parte querellante en la causa. Además, el juez destacó que no se veía la intención de la entidad de someterse al proceso penal y asumir las obligaciones derivadas del rol de querellante.

El juez también consideró que la Asociación Civil Justa Causa no cumplía los requisitos para ser aceptada como particular damnificado en el expediente. Sostuvo que la legitimación activa en el proceso penal como persona “particularmente ofendida” es propia de aquellos que se ven afectados de manera especial, singular, individual y directa por el daño o peligro que el delito comporte. Según Casanello, la asociación no cumplía con ese criterio.

En el expediente, aún está pendiente una resolución de la Cámara Federal sobre un planteo similar formulado por otra ONG, Bases Republicanas, cuya presidenta (en uso de licencia) es la diputada de Juntos por el Cambio y consejera de la Magistratura, Jimena De la Torre. El rechazo a la solicitud de Justa Causa se suma a las discusiones en curso sobre la participación de organizaciones en casos judiciales de relevancia política. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA