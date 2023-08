Aumento en los precios de combustibles

Las estaciones de servicio han incrementado los precios de sus combustibles en respuesta a la devaluación aplicada por el Gobierno tras las elecciones primarias del lunes. Estos aumentos, que rondan el 14%, alcanzan alrededor de 50 pesos por litro en el caso de los combustibles premium.

La peculiaridad de esta subida radica en que se implementó alrededor de las 14:00 horas del mismo día, en lugar de esperar al día siguiente. Raízen Argentina, licenciataria de Shell, y Puma, propiedad de Trasfigura, fueron las primeras en aplicar estos ajustes, y se espera que YPF y Axion sigan la misma dirección.

El equipo económico liderado por Sergio Massa ha iniciado conversaciones con directivos de compañías petroleras y refinadoras para analizar el futuro de los precios de la nafta y el gasoil en el contexto de un plan de “Precios Justos“. Sin embargo, estos esfuerzos se ven relativizados por la devaluación del 22% en el peso.

Raízen y Trasfigura han implementado el segundo aumento de combustibles en agosto y han adelantado negociaciones con el Gobierno después de que expirara un acuerdo que permitía ajustes graduales de precios en torno al 4%. Dicho acuerdo venció el 15 de agosto.

Reportes del interior del país indican que Puma ha ajustado sus precios en un 25%, mientras que Shell lo ha hecho entre un 15% y un 20%, y Axion en un 10%. Fuentes de YPF, la petrolera mayoritariamente estatal, han afirmado que, por el momento, no se prevén aumentos.

Aunque las petroleras han ajustado los precios mayoristas en un 25%, este aumento se traduce en un incremento de alrededor del 14% en los surtidores. En algunas áreas como Córdoba, Mendoza y Rosario, los precios han aumentado alrededor de 15 pesos por litro.

Este aumento ha llevado a la versión Premium de Raízen a un precio de más de 350 pesos por litro, equivalente a 1 dólar oficial y 0,50 dólares en el mercado paralelo.

A pesar de estos ajustes, Argentina sigue figurando entre los países con combustibles más económicos del mundo. Los precios más altos son de Hong Kong (US$ 3,051) e Islandia (US$ 2,329), mientras que los más bajos son de Irán (US$ 0,029) y Venezuela (US$ 0,004), según Global Petrol Price.

La Secretaría de Energía tiene previsto convocar a la mesa de negociación de combustibles a directivos de las petroleras para coordinar las pautas de aumento para el próximo cuatrimestre. Guillermo Michel, titular de Aduana y nuevo jefe de la unidad negociadora de acuerdos de precios, se espera que encabece la reunión. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA