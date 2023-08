Trece días ininterrumpidos de funcionamiento de la Usina 240 Mw ¿Eficiencia o engaño disimulado? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Alguien va a investigar?

Sin que se hayan realizado actos ostentosos ni anuncios marketineros, (tal vez por las malas experiencias anteriores), la Usina 14 Mineros de Río Turbio cumple 13 días ininterrumpidos de funcionamiento y 9 de esos días sosteniendo el consumo de Río Turbio, Río Gallegos y El Calafate, localidades que no están siendo abastecidas energéticamente por el Interconectado nacional exclusivamente, a partir de la generación de 50 Mw que produce la usina de 240 Mw de la cuenca.

La novedad, conocida recientemente a través de nuestras fuentes, ponen el acento en la discreta actitud que ha tenido en gobierno nacional en esta oportunidad y especialmente la Intervención, la cual no ha producido anuncios y actos, como ocurrió en otras oportunidades, recordemos la “inauguración” de la usina en el año 2015 por parte de Cristina Fernández y las dos veces que el Ingeniero Eduardo Vilches, Coordinador General de YCRT, anunció con bombos y platillos la puesta en marcha de la turbina Nº 1 y en todos los casos al segundo día, la usina se apagó y arreciaron las excusas, sin que trascendieran (oficialmente) los motivos de esta puesta en escena fallida una y otra vez por parte de las autoridades.

En esta oportunidad, la decisión política ha sido bajar el perfil y hacer lo que hace muchos años debieran haber hecho: trabajar, invertir y lograr el objetivo tantas veces prometido y nunca cumplido. De hecho, actualmente la Usina está produciendo con una sola turbina y no se tiene conocimiento si en los planes futuros, dado el corto tiempo que lleva esta gestión, está contemplada la puesta en servicio del segundo módulo, con lo cual, el sistema estaría entregando una carga más aproximada a la estimada en su planificación inicial.

En el Diagrama de Flujo eléctrico horario de Cammesa del Interconectado Nacional (SIN), no figuran las ciudades de Rio Gallegos, Calafate y Río Turbio, lo cual indica y confirma que las mismas están recibiendo energía eléctrica de la Central de 240 MW de Rio Turbio la cual, según las fuentes consultadas, todavía está en prueba operativa de confiabilidad de sus sistemas, para luego llevarla a una producción mayor de energía.

Trece días ininterrumpidos de funcionamiento de la Usina 240 Mw ¿Eficiencia o engaño disimulado? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Alguien va a investigar?

Hay dudas sobre si el sistema aguantará una producción de 100 Mw, una generación que pondrá a prueba al módulo 1 a pleno. De la misma forma, hay cierta expectativa sobre las reales posibilidades de que el yacimiento pueda entregar el suficiente carbón para abastecer en tiempo y forma al sistema eléctrico.

Sin lugar a dudas un factor que no se puede soslayar en “el factor humano” y aquí debemos repetir lo que tantas veces hemos dicho, hablando de YCRT una empresa que hace más de 4 años estuvo sin sacar carbón, debido a las cuestiones internas de los sindicatos que por una u otra razón, han mantenido inactiva a la empresa y la han puesto en grave peligro de disolución o privatización, si a nivel nacional el kirchnerismo/peronismo, no continúa en el poder.

Hay una sensación de calma dentro de YCRT y la idea de que el mensaje les ha llegado a quienes tienen la decisión de elegir el camino y el destino final de la empresa, podría estar reflejándose en esta idea de que si nada funciona, no habrá futuro para el yacimiento y gran parte de la cuenca que depende laboral y económicamente de YCRT.

Viejos problemas, nuevos problemas

Uno de esos ejemplos donde “el factor humano” es la bisagra de la historia, es lo ocurrido con la Central 21 Mw, en la cual desde el año 1995 a la fecha los gremialistas de Luz y Fuerza se pusieron a conducir la usina, los dirigentes gremiales eran nombrados Sub Gerentes de Energía, Jefes de Central, Jefes de turno ,etc, muchos de ellos sin ningún tipo de idoneidad o conocimientos y mucho menos respaldo académico y de alguna manera son los mismos que están ahora y que siguen en el Gremio y no quieren jubilarse.

A lo largo de estos años vaciaron y destruyeron la usina 21 mw y algunos fueron dejados fuera de la Central, mandándolos a Minas,Talleres Centrales, etc entre ellos muchos trabajadores capaces, idóneos y capacitados tanto en el mantenimiento mecánico,en la parte operativa, instrumental y en la parte eléctrica, simplemente porque esta gente no pensaba ni actuaba como la dirigencia sindical.



Una de nuestras fuentes resumió todo al decir “Todo esto ocurrió bajo la mirada cómplice y apoyo del Poder Político en sus distintos niveles, concejales, Intendentes, Gobernadores, Interventores de la Empresa ,etc , por eso esa Central está como está, destruida y abandonada, los negocios oscuros de reparación de la Turbina 2 , La caldera 4 y la destrucción de ésta en el año 2.000 nunca aclarada y que le costó varios millones de pesos o dólares al erario público, etc y hoy más de 100 familias que dependen de ella, tienen un futuro incierto, no una posibilidad cierta ni concreta, todavía, de ser la Reserva Fría de toda la Cuenca, como se había planificado”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)