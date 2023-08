Informe del FMI revela reservas negativas del Banco Central

El informe extenso elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la renegociación con Argentina ha revelado un dato esperado por el mercado cambiario: las reservas líquidas negativas del Banco Central ascienden a US$ 14.100 millones.

Este dato crucial figura en una de las tablas proporcionadas por el informe del FMI para ilustrar la compleja situación económica del país, que ha recibido una liberación de US$ 7.500 millones por parte del Fondo. La verdadera situación de las reservas del Banco Central a menudo no es revelada por los bancos centrales para evitar especulación en el mercado cambiario.

La falta de reservas en dólares ha llevado al Banco Central a utilizar los yuanes proporcionados por el Banco Popular de China mediante un swap equivalente a US$ 17.900 millones, de los cuales se han utilizado US$ 6.500 millones. Además, existe otro swap de US$ 3.000 millones con el Banco de Basilea, respaldado por oro o bonos del Tesoro de Estados Unidos propiedad del BCRA.

La sequía en Argentina tuvo un fuerte impacto en las exportaciones, restándole ingresos por más de US$ 20.000 millones. Ante esta situación, el Gobierno ha frenado importaciones para conservar divisas. Se estima que hay alrededor de US$ 32.000 millones en importaciones frenadas en diversos sectores, incluido el automotriz.

La deuda comercial por importaciones de bienes también ha alcanzado niveles históricos, llegando a US$ 34.300 millones en el primer trimestre de 2023, según la consultora Ecolatina. Estas cifras representan una demanda adicional de dólares que deberá afrontarse en el futuro. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA