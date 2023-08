¿Qué dejarán los que se van y qué harán los que vienen?

(Por: Rubén Lasagno) – Sin duda en la provincia de Santa Cruz se da un hecho inédito, ante lo cual el poder político oficialista, desorientado, no sabe ni puede manejar la pérdida del poder, después de 32 años.

La irrupción del petrolero Claudio Vidal en la escena política provincial y su triunfo en las urnas, le ha provocado al kirchnerismo una herida de muerte; no porque vaya a desaparecer, sino porque el sentido de apropiación que desarrollaron en todo este tiempo, les ha hecho creer que son propietarios de la provincia, desde las oficinas públicas, hasta los recursos, los fondos y la gente y ante la pérdida, como si se tratara de un ser querido, comienzan a sentir la frustración, la ansiedad y la desesperación ante la inexorable salida del poder en un par de meses más.

El oficialismo siente este abandono como si fuera el de un hijo. No puede metabolizar la pérdida y desde lo político, comienza a generarse un fenómeno nunca visto en Santa Cruz: la diáspora política, el pase militante hacia el otro bando y los “acomodos” de aquellos sectores gremiales afines al oficialismo, que buscan resguardar sus intereses, abandonando al que se va y acercándose al que viene.

El desarraigo que ya sienten todos los allegados al poder político provincial, cunde como nunca y la preocupación de muchos se nota en las actitudes que toman en cada lugar donde se desempeñan. Tantos años de ocultamiento y resguardo de secretos a buen recaudo de la impunidad del poder, comienza a presentarse como una pérdida irreparable, lo cual, a su vez, trae consigo un problema mayor: entregar las distintas áreas del gobierno a los que vengan, con un inventario razonablemente claro y transparente, lo cual se complica en muchas áreas, porque ha sido tal el cimbronazo electoral, que en la mayoría de los casos la maquinaria de la corrupción sistémica no paró, no pudo parar o no quiso parar, simplemente porque nunca pensó el oficialismo que iba a perder la provincia en las urnas.

“Vamos a dejar sin efecto las medidas que el Ejecutivo Provincial adopte en los últimos 12 meses”, fueron las palabras de Fabián Leguizamón, Vicegobernador de Vidal, quien puso en alerta al gobierno porque oficialmente la posición de la nueva gestión, es hacer un revisionismo profundo y descartar todas aquellas medidas post elecciones que tome Alicia Kirchner en el último año y especialmente luego de conocerse el resultado de las urnas.

Por todo ello, ahora resta esperar lo que harán quienes deben dejar el gobierno el 10 de diciembre y por ende, la actitud que tomará el gobierno entrante. El trabajo no será fácil ni grato, seguramente, por el arraigo de tantos años de un gobierno que solo ha efectuado un pase de mano del poder, pero dentro del mismo partido y proyecto político y ha desarrollado vicios propios de 32 años de omnipresencia en todos los rincones del poder político, judicial y legislativo de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)