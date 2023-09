Hace 10 años atrás el acueducto se rompía 563 veces, Peralta respondía por Sosa, GN custodiaba a Isolux, querían sacar la Ley de Lemas y Fabiana Ríos alquilaba aviones de Lázaro

Hace 10 años , en OPI publicábamos una serie de informes importantes de la actualidad, algunos de los cuales hoy vamos a rememorar y la mayoría tienen estrecha relación con lo sucedido en este último tiempo y/o han sido la base de cuestiones políticas y judiciales que algunas, aún, se dirimen en los Tribunales y otras han logrado la suficiente impunidad.

Una de aquellas notas relevantes, tiene que ver con el acueducto de Caleta Olivia. El título era “Largaron el agua y volvió a romperse el acueducto. Desde 1999 a hoy se rompió 563 veces. Caleta Olivia está otra vez sin agua”, marcaba todo un record en aquellos años, luego se siguió rompiendo inexorablemente.

“Peralta ante posible llamado a indagatoria dijo que va a cumplir pero espera indicación de la CSJ”, fue otro título de aquellos días donde el Gobernador Daniel Peralta había sido llamado a indagatoria por la Justicia intimado a reponer en el cargo a Eduardo Sosa. “No tengo ningún problema, voy a cumplir con todo lo que la ley indique y ante eso no hay fuero que valga” dijo el mandatario en rueda de prensa y agregó “pero igual es algo que técnicamente no se puede cumplir así que habrá que esperar a que la Corte Suprema nos indique el camino que no vulnere la Constitución Provincial”.

“Permiten que Isolux Corsan tenga seguridad de Gendarmería y 25 vigiladores fueron despedidos”. En aquella nota informábamos que la empresa constructora de la Usina 240 Mw no le renovó el contrato a la empresa “Patagonia Seguridad” y en ese momento cursaron 25 telegramas de despidos al personal de vigilancia. Las razones que la constructora española dio fue: que no les pagaban desde nación y que a partir de ahora se hará cargo de la seguridad interna y perimetral del complejo, efectivos de Gendarmería Nacional.

Otro título de aquellos días fue “Cosa extraña (¿Extraña?): la Municipalidad de Río Gallegos licitó transporte público y aceptó el presupuesto más caro”, allí se hacía una adjudicación a una empresa de transporte que en la oferta, había sido la que mayor presupuesto cotizó.

En medio de la pelea de Daniel Peralta y Cristina Fernández, publicamos “Diputados K no quisieron sacar la Ley de Lemas y el gobernador decreta la consulta popular para octubre”. La proposición no superó la Legislatura y el gobernador amenazó con llamar a consulta popular para que al gente decidiera; finalmente, nada ocurrió.

“Después de las revelaciones de OPI, multaron a funcionario por el uso indebido de los aviones de Lázaro Baéz”, y señalábamos que luego de una investigación de OPI en la cual revelamos que la gobernadora de TDF Fabiana Ríos, le alquilaba taxis aéreos a Top Air, la mandataria simuló un castigo pecuniario al Ministro de Gobierno, Gustavo Zanone. (Agencia OPI Santa Cruz)