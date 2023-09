El último acto de personajes K en Educación. Relevaron del cargo a directivos por razones estrictamente políticas. Prejuzgaron, les cercenaron el derecho a defensa y pueden crear un grave antecedente

El resumen de la información a la que tuvimos acceso y que vamos a desarrollar al detalle en este informe, es el siguiente: la Supervisora de nivel primario en Río Gallegos, Letizia Guidetti, con la colaboración de su par Claudio Fernández y la firma de la Directora Provincial de Educación, Olga Rizzi, confeccionaron un documento técnicamente mencionado como “Información Sumaria” por medio del cual se solicita el inicio de la instancia sumarial contra la Directora y Vicedirectora de la EPP 90, de calle Gotti en Río Gallegos, pero con el agravante que esta medida, fue acompañada con un castigo implícito como es la separación del cargo en el mismo acto de notificación, antes de iniciarse el sumario respectivo, la instancia en la cual el equipo directivo puede ejercer su derecho a la defensa; es decir, las autoridades de Educación de la provincia prejuzgaron y aplicaron un castigo a los directivos de la escuela, sin que mediaran hechos graves como el abuso, maltrato o denuncias que justificaran el apartamiento de ambos directivos del cargo, donde realmente existiera la necesidad de separarlos del contacto con docentes y alumnos.

Inmerso es una serie de grises argumentos con acusaciones de tipo exclusivamente administrativas, el texto del informe soslaya profundizar en temas puntuales, pero se percibe que el tema de fondo, el núcleo de ese argumento, es la posición que tuvieron la Directora y la Vice de la EPP 90, respecto del ingreso del personal suplente a las distintas escuelas, decidido por el CPE y ante cuya directiva, la Directora solo exigía, formalmente y en cumplimiento de las directivas vigentes, que las personas que llegaban como suplentes de los docentes, trajeran la autorización escrita correspondiente.

Esto, claro está, molestó profundamente a la Supervisora Guidetti, quien nunca se perdió la oportunidad de labrar acta tras actas, claro está, preparando el acto final, el que fue capaz de ejecutar sin ningún remordimiento el día antes de ser designada (o quizás corrida del ojo de la tormenta) en la Junta de Clasificaciones de nivel primario, tal el relato de los hechos, con el cual contamos.

Recordemos que el propio gremio docente, estaba en contra de estas suplencias forzada de docentes en las escuelas con personal idóneo o al menos sin títulos docentes y/o capacidad pedagógica, sin embargo, la supervisora Letizia Guidetti, se ve que no pensaba lo mismo y en realidad lo que hizo durante todo el tiempo en el cual asistió al establecimiento, no fue ayudar y resolver problemas como debería haber ocurrido, fue instalar una persecución, un acopio de actas y observaciones que, lejos de resolver los inconvenientes diarios que se presentaban, los profundizaron y en base a los relatos obtenidos, está claro que su intencionalidad final era castigar a los directivos. Dentro de su animosidad, estuvo la de producir el mayor daño posible en docentes de larga trayectoria, que cumplen funciones asignadas en base a su carrera, antigüedad y calificación para desarrollarlas por méritos propios y no por dedo de la militancia como es tan común que ocurra en el ámbito de Educación de esta provincia y especialmente cuando usan a los Supervisores como una especie de “policía educativa”, con el fin de castigar a quienes a ellos se les ocurra.

La Supervisora de nivel inicial en Río Gallegos, Letizia Guidetti –

Lo que realmente llama la atención y de alguna manera confirma la mala fe de la funcionaria, es que al otro día de notificar a los directivos de la EPP 90, del pedido de sumario y la separación del cargo de ambas docentes, dejó la supervisión y pasó a prestar servicio en el área de Junta de Clasificación un cargo el cual, contrariamente al que tenía como Supervisora, donde se asciende por puntaje, es un lugar meramente político, en el cual tendrá solo dos meses de gestión, al igual que el de la Directora Olga Rizzi quien tendría previsto volverse a la ciudad Rosario cuando deba dejar la función pública y el propio Ismael Enrique, quien cuando deje el CPE, se acogería a la jubilación.

En medio de la investigación realizada, que profundizaremos en un segundo informe, hemos recurrido a varias fuentes del sector docente, las cuales nos confirmaron que la ex Supervisora se desafilió de ADOSAC, lo cual convalida la funcionalidad política que se observa en su actuación profesional y el cargo político que asumió; por otro lado, la señora Guidetti no está muy bien conceptualizada por sus pares.

Fue descripta como una mujer poco equilibrada pero “con buenos modales”, quien aún estando de carpeta médica iba a trabajar y si bien su función es de Supervisora Pedagógica, nos relatan que ése ha sido el objetivo que menos cumplió en esta escuela, precisamente, a la que concurría y no daba respuesta sobre las necesidades básicas que los directivos le planteaban.

Antes no, ahora todo

Entre esas necesidades no resueltas en la EPP 90 y que enfrentó el equipo directivo a diario hasta el momento que fue apartado por Guidetti y Rizzi, estuvo la falta de maestros (hasta 9 o 10 docentes ausentes en un día), de secretaria, estaban sin personal técnico, sin asistente pedagógico, sin recursos (por ese motivo la propia directora aportaba personalmente computadora, impresora y hasta compraba los sellos), falta de auxiliares, personal de servicio y ni siquiera los Supervisores que llegaban a la EPP 90, resolvían problemas pedagógicos básicos ni estructurales, ni de infraestructura y menos aún se ocupaban de la seguridad de los niños o de aportar herramientas para contener el enojo de los padres, por la cantidad de días sin clases que se sucedieron por los paros. Solo les importaba “que la escuela estuviera abierta”, obviamente, obedeciendo la bajada de línea política del gobierno provincial.

Sin embargo, para ejemplificar claramente que todo se trata de una acción política premeditada, hoy miércoles 6 comenzó a correr en las escuelas de Santa Cruz, una planilla con “necesidades de personal”, tantas veces solicitado por los directivos para que elevara Guidetti a las autoridades a fin de cubrir las necesidades de la EPP90 y jamás resuelto por la funcionaria.

Esta iniciativa del CPE de “cubrir la falta de auxiliares administrativos y de servicios generales (porteros, maestranza, copa de leche, etc) según lo pidan las escuelas” se instrumenta en este momento, a los fines de ingresar personal al sistema Educativo provincial y aumentar la plantilla de empleados públicos antes de dejar el gobierno, con la excusa de “resolver problemas de las escuelas públicas”, pero donde, en realidad, se ve claramente la intencionalidad de generar nuevos ingresos o acomodar los contratos de muchos otros.

La maestra no es ejemplo de eficiencia

Uno de los temas que la señora Guidetti presentó en su escrito pidiendo la información sumaria y aceptó (y firmó) la señora Rizzi, fue la inobservancia de algunos procedimientos administrativos de los Directivos de la EPP90 quienes habrían incurrido en errores, sin que haya tenido en cuenta la Supervisora, la diversificación de tareas, el cúmulo de actividades que desarrollaban ante la necesidad de personal en la EPP 90 y debían asumir la Directora y la Vice por fuera de su rol de gestión, donde podríamos enumerar decenas, pero baste decir que había días en los cuales, ante la falta de personal auxiliar y de servicio, debían abrir la puerta de entrada y atender a padres, cubrir ausencia de maestros y resolver problemas de los alumnos de forma directa, ante la ausencia de personal (pedido en reiteradas oportunidades por las docentes), que no era preocupación puntual de los Supervisores y especialmente de la señora Guidetti, quien no se retiraba de la escuela sin haber realizado algún Acta con observación de funcionamiento de los directivos del establecimiento, pero sin haber aportado una solución mínima a los problemas de la coyuntura.

Es precisamente en este punto donde debemos detenernos un minuto, porque se supone que alguien decidido a buscar el error de los otros, es porque tiene los propios resueltos, pero en este caso, no es así.

El texto, supuestamente confeccionado por docentes, abogados o la propia Supervisora (vaya a saber) y llevado a la firma de los Directivos de la escuela 90 por la señora Letizia Guidetti, además de tener serios errores de sintaxis y al menos un error de ortografía, fue entregado para la notificación de las docentes, el día 28 de agosto 2023, pero en la parte superior el documento consignaba el día 11 de agosto/2023, es decir estaba antedatada.

El mismo fue confeccionado con errores en los datos personales de los Directivos desplazados; pusieron el documento de una persona a la otra y viceversa, una incoherencia bastante obvia si se tiene en cuenta que fue expedido por un Consejo Provincial de Educación el cual, presuntamente, tomó una decisión correctiva, desmedida y claramente persecutoria contra dos docentes a los cuales se les acusa de “desconocimiento” de las misiones y funciones, tal los fundamentos que encubren argumentativamente a modo de excusa esta cuestión de tinte político y no son capaces de confeccionar un documento oficial de manera correcta.

De tal magnitud fueron los errores de confección, que la propia señora Guidetti debió modificar el original y reimprimir el texto y pedirle por segunda vez a los directivos desplazados, que se notificarán ante tal circunstancia.

Hoy, las docentes separadas, están empeñadas en la restitución inmediata del cargo, como forma de desagravio ante la inequitativa acción de personas con bajo o ningún criterio para evaluar las circunstancias y sin empatía con otros docentes, a los cuales, claramente, no les importa afectarlos en su trabajo ni en la salud.

Un antecedente peligroso

Fuera de la acción absolutamente persecutoria, artera y malintencionada de la Supervisora de la EPP 90 en detrimento de la Directora y Vice del establecimiento, quienes han recibido el apoyo de los padres y docentes, por cuanto no alcanzan a entender cual es la gravedad de las acusaciones pendientes sobre ambas para merecer la separación abrupta y desconsiderada del cargo, todo queda reducido a una cuestión personal por parte de una suspervisora de nivel, quien, obviamente, no explica los motivos para aplicar la medida.

Lo grave de todo esto, no es que prospere la acción sumarial donde en teoría todo debería resolverse, pues las autoridades están en su derecho, sino que apliquen arbitrariamente la separación del cargo de ambas sin que medien hechos graves (maltrato, abuso, violencia verbal, hurto, violencia física etc), y planteando la posibilidad de que esta actitud pueda repetirse en otras circunstancias similares donde un Supervisor accione “preventivamente” castigando anticipadamente a los docentes, como si las sumariadas hubieran cometido un delito grave en el colegio y fuera necesario ponerlas fuera de circulación, caso que podría marcar todo un precedente, porque coexisten con esta acción inmediata, la de prejuzgamiento y ante la vista de la comunidad educativa, las docentes quedan como culpables anticipados de un delito que no cometieron.

Téngase en cuenta que ha sido tan abrupto y brutal la desconexión operada con los Directivos de la EPP90, que ni siquiera les han permitido ingresar al establecimiento a retirar sus pertenencias, no les han pedido hacer entrega de la documentación administrativa, inventario y todo lo que implica dejar o asumir un cargo de tanta responsabilidad, donde quedó documentación en trámite de otros docentes, alumnos y familias, generando la sospecha que con la misma mala fe que las autoridades actuaron en la oportunidad, podrían generar otros problemas (faltante de bienes, documentación, etc), sin que exista un marco de transparencia que les permita a los directivos desplazados, hacer uso de su derechos defensa y donde corren el riesgo de ser acusados de irregularidades o delitos, que ignoran.

Dime cómo te manejas y te diré quién eres

Como dijimos anteriormente, en un segundo informe vamos a abordar con documentación mediante, aspectos desconocidos de varios actores de este injusto procedimiento dentro del ámbito docente y otras circunstancias que le permitirá al lector, interpretar el verdadero marco en el que suceden situaciones como las relatadas en este informe y pone en claro sobre la forma en que actúan algunos personajes de esta historia lo cual es resultado de muchos años de corrupción en el ámbito de la Educación pública de la provincia, debido, precisamente, al establecimiento “in eternum” de un mismo sector político por 32 años, en el gobierno de Santa Cruz.

Guidetti también tuvo un fuerte enfrentamiento con el gremio docente, cuando en Río Turbio pretendió violentar la normativa, sacando de funciones a dos suplentes sin investigación previa, con el solo objetivo de exponer a una integrante de la Comisión Directiva de ADOSAC. En ese momento, se la acusó de ser el brazo ejecutor de la señora Rizzi.

Estas situaciones las profundizaremos en otro informe, agregando antecedentes que nos permita contextualizar desde qué lugar accionan estas personas, que suelen revelar en otros, sus intereses políticos-partidarios y/o descargar las más profundas frustraciones profesionales y personales. (Agencia OPI Santa Cruz)