Para Milei, los periodistas críticos son “ensobrados o destituyentes”. Mismos vicios, más exacerbados, bajada de tono en las promesas y la duda del discurso inquietante

(Por: Rubén Lasagno) – Después de haberse sorprendido por la magnitud de votos que obtuvo en las PASO, Javier Milei comenzó a caer en cuenta sobre las posibilidades ciertas que tiene de anotar en la próxima carrera a la presidencia.

La posición de “contrapoder” que representa Javier Milei, fue dando paso a un discurso distinto y más edulcorado, a medida que los días van pasando y se aproxima la fecha en que los argentinos embroncados con la clase política y los sucesivos gobierno de un país que vive en crisis permanente, deben elegir a quién poner su voto.

Lo preocupante de la personalidad y discurso de Javier Milei, es su temperamento y sus ideas, no solo poco ortodoxas, sino tan radicalizadas que nada nos asegura (en caso de llegar) que con el poder en la mano, se sienta tan omnipotente que termine haciendo lo mismo o peor aún, de aquella “casta” a la cual critica e instaló como el enemigo a batir, aunque en su entorno, esa casta aparece bastante bien representada.

“Parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten de modo directo o aquellos que intentan formar opinión con datos falsos”, dijo en su disertación en el Latam Economic Forum, marcando, manteniendo o profundizando, como el kirchnerismo, una línea amigo-enemigo, en la política nacional.

Luego dijo “Nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaria. Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales que venden ciencia a cambio de grita para influenciar la opinión pública. Llámese, no sé, economistas, abogados, encuestadores y demás yerbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina” y estas palabras que lucen atractivas, fuertes y contundentes para quienes pretenden romper el jarrón en octubre con su voto, contienen en su interior una dosis de demagogia, bastante hipocresía política y una peligrosa señal de autoritarismo explícito que nos hace dudar.

Es el típico mensaje “todos son malos menos nosotros” y ya lo escuchamos varias veces en los últimos 50 años. En general, la experiencia de la práctica política en la Argentina, demuestra que todos los gobernantes, inexorablemente, hacen todo lo contrario a lo expresado en sus discursos de campaña y uno se pregunta ¿Por qué a éste debemos creerle que va a ser distinto?.

Desde aquel icónico “Síganme que no los voy a defraudar”, de Carlos Menem hasta acá, ningún presidente ni partido político que gobernó el país fue sincero, claro, transparente y comunicó al pueblo con honestidad. De hecho el propio Menem dijo “Si decía lo que iba a hacer, nadie me habría votado”.

Ojalá que si Milei llega al poder, los equivocados seamos nosotros. Lo dudo, más bien creo que nos enfrentamos a un personaje armado con inteligencia, elevado por el votante harto de estar harto, a modo de castigo a la clase política y es una incógnita aún mayor que todos los otros.

Habrá que ver si en las elecciones generales, mantiene o eleva su capacidad de voto y le alcanza para ser presidente, aún cuando su representación sea unipersonal, por cuanto en el interior de la República, no posee candidatos que lo representen, excepto algunos “colgados” de su pantalón, luego del triunfo en las PASO, quienes armaron de apuro una plataforma integrada por absolutos desconocidos, usufructuando la “marea Milei”, para pescar en mar revuelto.

Uno de los rasgos que ya lo distingue a Milei como un divisor de aguas, un autoritario y con cierto sesgo antidemocrático, son sus recurrentes discursos “en contra de todos”, como forma de generalizar montando su mensaje maniqueo y parecer distinto, pero en el fondo no creo que lo sea tanto como dice, de hecho, evita permanentemente hablar mal de Cristina Fernández y decir que es una corrupta y de su amigo Sergio Massa, autor del desastre nacional en el que nos hundió.

Del mismo molde que todos

Pero en esta última disertación no tuvo empacho en atacar directamente al periodismo, a quien tanto él como su entorno, califican de “micrófonos ensobrados” refiriéndose “a los profesionales a los que les llenan de guita los bolsillos para que hablen en contra de la dolarización”.

Esta forma de razonar es típica del kirchnerismo más básico. En general no hay gobierno que le guste la crítica, pero las señales de Milei, son claramente peligrosas y la visión del “enemigo latente”, que tiene del periodismo crítico, le quita credibilidad sobre las verdaderas intenciones de ser distinto.

Si eventualmente ganara la presidencia, estaríamos ante el mismo modelo comunicacional que tenemos actualmente o quizás peor. Los medios oficiales con gente que habla de las bondades del nuevo gobierno, los privados pautados que hacen el coro de ángeles mientras duren los fondos y los críticos a los que ningún poder soporta y enfrenta.

Nada cambiará en este aspecto. Solo con analizar el discurso del candidato se percibe y se huele el tufillo corporativo en la comunicación, que persiste hoy y no me llamaría la atención que para profundizar “los cambios” impulsados por MIlei, pretenda co-fundar una ley de medios como el kirchnerismo, solo que no tiene la posibilidad de hacerlo de manera autónoma porque no posee la mayoría en el Congreso.



Sin embargo, hasta en esto pensó Javier Milei y lo dijo claramente en una de sus apariciones televisivas: “…si no tengo mayoría para aprobar leyes, me manejaré con DNU” expresó, igual que lo hizo Cristina Fernández durante su olvidable mandato. (Agencia OPI Santa Cruz)