Gerente de SPSE de Pico Truncado con tres denuncias penales por acoso y restricción de acercamiento, quiere ser intendente

El Gerente de Servicios Públicos Sociedad del estado (SPSE) de Pico Truncado, Fabricio Ruselli, enfrenta un complicado panorama judicial que seguramente va a extenderse más allá de su gestión, cuando a partir del 10 de diciembre, deba entregar su cargo.

De acuerdo a lo que publica el sitio digital de esa ciudad “Truncado Informa”, el funcionario enfrenta al menos tres causas penales en curso por abuso, presentadas por tres mujeres que trabajan en la filial Pico Truncado de SPSE.

El diario truncadense expone una imagen del documento judicial donde consta la comunicación del Juzgado de Primera Instancia de Pico Truncado en la causa que le siguen al Gerente de la empresa de Servicio bajo el articulado de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Por este motivo y como se desprende del documento oficial, el Juez a cargo Dr Leonardo Cimini, dictó “la Prohibición de acercamiento y contacto” a favor de una de las denunciantes por el término de 90 días, mientras se dirime la cuestión de fondo.

Teniendo en cuenta que el oficio está fechado el 01 de septiembre 2023, el término de la restricción concluiría el 2 de diciembre de este año, a escasos 8 días de entregar la gerencia a las nuevas autoridades.

Yo si te creo

Hace unos meses atrás, en el programa “Contracara” de FM News, habían ventilado estos delitos de acoso y maltrato laboral por parte de Fabricio Ruselli, contra mujeres que desarrollan tareas en la filial de SPSE en Pico Truncado; y en su momento, una de las denunciantes hizo fuertes declaraciones en el mismo programa, señalando que Rusellí maltrataba a varias de ellas, incluyendo gritos, palabras obscenas y amenazas contra la integridad de las empleadas de la empresa.

A raíz del escándalo y la repercusión que tomaron las denuncias públicas, el gobierno provincial “tomó cartas en el asunto” y envió a Pico Truncado a la Ministra de la Igualdad e Integración, Licenciada María Mora Doldán, acompañada por el abogado de SPSE Cristian Huecke.

Cuando todo se percibía como una intervención adecuada y una reacción rápida del Estado provincial, a través de los resortes institucionales para concientizar al funcionario truncadense sobre la Ley Micaela, por intermedio del área correspondiente y a través de la Ministra Mora Doldán cuyo principal lema es “Yo si te creo”, refiriendo a la necesidad de escuchar el drama vivido por las mujeres víctimas de abuso y violencia de género cuando van a denunciar estos delitos, nada de los esperado ocurrió y todo ello fue ratificado por las propias víctimas de abuso, que tienen denunciado al Gerente de SPSE.

“Acá vinieron solo para encubrir a (Fabricio) Ruselli”, dijo una de las fuentes consultadas en Pico Truncado, luego del arribo de aquella comitiva que presuntamente iba para salvaguardar los derechos de las empleadas de SPSE.

Gerente de SPSE de Pico Truncado con tres denuncias penales por acoso y restricción de acercamiento, quiere ser intendente

Y tal como lo denunciaron por Fm News, el abogado Cristian Huecke, en vez de interceder para encauzar el comportamiento del Gerente, en respaldo de las empleadas víctimas de sus malos tratos, luego que éstas le relataron los hechos, intentó desalentarlas de seguir con las demandas y por el contrario les dijo que “podrían rodar cabezas”, obviamente que no se referían a la cabeza de Ruselli, quien por esos días le decía a quien quisiera oírlo, que iba a ser candidato a Intendente de Pico Truncado, en las elecciones de octubre.

Cuando las mujeres intentaron profundizar en el relato, sobre el comportamiento y las distintas formas de abuso y maltrato a las que las sometía Ruselli, el abogado Huecke, les dijo que esas denuncias constituían “sedición personal” (¿?), una figura inexistente no solo en cualquier código y/o ley o en la propia Constitución Nacional, sino que ambas palabras juntas no son aplicables conceptualmente y la única interpretación que se puede dar a las palabras del abogado de la empresa, es que entiende los reclamos de tres mujeres como un “levantamiento de un grupo de personas”, pero el concepto de sedición es aplicable cuando existe el objetivo de derrocar un gobierno, no como en este caso, donde hay denuncias concurrentes de tres mujeres acusando al Gerente de SPSE Pico Truncado del delito de abuso de autoridad, malos tratos y violencia de género, contemplados en la nueva ley que aplica sanciones y penalidades específicas a quienes cometan delitos de género en el ámbito laboral.

De acuerdo a la documentación oficial, Fabricio Ruselli, no figura en el listado de candidatos a intendentes en las planillas emitidas por la Justicia Electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)