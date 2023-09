Casación confirma cierre de causa por irregularidades en licitación de telefonía móvil 4G

La Cámara Federal de Casación confirmó el cierre de una causa que involucra a ex funcionarios del último Gobierno de Cristina Kirchner, relacionada con presuntas irregularidades en la licitación para la adjudicación de las bandas destinadas a la telefonía móvil 4G. Esta decisión ha beneficiado a varios ex funcionarios de alto nivel, incluyendo al ex secretario de Comunicación y primer presidente de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC, disuelta), Norberto Berner, así como a Matías Vlasic, Damián Ponte, Pablo Mazziotti y Carlos Daniel López, todos ellos ex funcionarios de la Secretaría de Comunicación.

La causa se remonta a mediados de 2019, cuando estos ex funcionarios fueron procesados por el juez federal Sebastián Ramos, acusados de presuntos delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público“. Sin embargo, la Cámara Federal ha revocado dicha decisión, aceptando una “excepción de falta de acción” y declarando que la acción penal se encuentra extinguida debido a la prescripción de los delitos.

La empresa Cablevisión y la fiscalía presentaron apelaciones contra esta medida. A lo largo del proceso, Cablevisión finalmente desistió de su apelación, mientras que la fiscalía continuó sosteniendo la acusación y llevó el caso hasta la instancia de la Casación.

En última instancia, los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma han declarado el recurso fiscal como “inadmisible”, lo que confirma el sobreseimiento para los ex funcionarios en cuestión. La causa se centraba en permitir que una empresa llamada Arlink S.A. participara en la licitación realizada entre los años 2013 y 2014. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA