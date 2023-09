Patricia Bullrich tenso cruce en el Barrio “Emerenciano Sena”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, visitó el barrio Emerenciano Sena en Chaco y se vio envuelta en un tenso cruce con militantes locales que responden al líder sindical de la región.

Durante su visita, Bullrich fue confrontada por una mujer local que la acusó de “asesina” y le dijo que no tenía nada que hacer en el barrio. La candidata respondió afirmando que no hay ningún lugar que no pueda ser visitado y que el barrio es de todos los argentinos.

Esta visita se produjo en el contexto de las elecciones en la provincia de Chaco, donde el gobernador electo de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, derrotó al actual mandatario y líder del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich.

Cuántos candidatos están hoy poniendo el cuerpo donde hay que ponerlo? @PatoBullrich estuvo recién en el Barrio Emerenciano Sena, donde quisieron impedirle el ingreso. Por suerte esta Argentina increíble se está terminando. Mirá. pic.twitter.com/nsXGCGybjV — Facundo Landívar (@flandivar) September 18, 2023

Además de la tensión en el barrio Emerenciano Sena, la hermana del dirigente social local, Emerenciano Sena, quien está detenido por la muerte de una joven llamada Cecilia Strzyzowski, denunció a Bullrich por “patotear” en un barrio humilde de la periferia de la capital chaqueña.

Por su parte, Alicia Pelizardi, dirigente de Emerenciano Sena, se desvinculó del crimen de Cecilia Strzyzowski y de cualquier vínculo con los imputados, afirmando que ninguno de ellos vivía en el barrio y cuestionando la visita de Bullrich al lugar. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA