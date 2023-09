El intendente Pablo Grasso se enojó con un periodista que le preguntó por las obras denunciadas. Las negó pero nuestro informe mata relato

Un video recorre las redes, en el cual Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos y quien va por la reelección, es abordado por el periodista de un medio local, para que explique la obra pública que ha sido ejecutada por su gestión y fuera denunciada ante la justicia más una serie de pedidos de informes cursados por la oposición en el Concejo Deliberante, que como intendente nunca contestó.

Grasso ha sido un intendente K que ha seguido una línea política bien definida: hacer lo que se le ocurre, de manera inconsulta y autoritaria, fundando su fortaleza en la composición mayoritaria de concejales del oficialismo que le aprueban todo y no le cuestionan nada, la complicidad del Tribunal de Cuentas con mayoría kirchnerista y una considerable lentitud en algunos juzgados, donde las denuncias contra el ex Presidente del IDUV, Intendente, candidato a Gobernador y ahora candidato a la reelección de la intendencia, no prosperan.

Por eso y no por otra cosa se lo puede escuchar a Pablo Grasso enojarse con el periodista que le hace una pregunta lógica, la cual, no solo no responde con la verdad sino que sin respuesta a la encerrona que le propone el entrevistador, el intendente hace la “gran Lorenzino” con aquel “me quiero ir” y da el portazo, dejando el micrófono en silencio y la pantalla vacía, desapareciendo raudamente de cuadro.

Fin del relato

Pablo Grasso no dijo la verdad, cuando minimizó “las denuncias de la oposición y algunos medios” y mintió, cuando para defenderse de las denuncias penales que le hizo la oposición en el CD, señaló que “se habían hecho las contradenuncias correspondientes”. El municipio, nunca respondió ni un pedido de informes y jamás acusó recibo de las denuncias penales en contra del Ejecutivo.

Existen en la actualidad 20 obras realizadas por el municipio y denunciadas en la justicia por irregularidades y es falso que existan “contradenuncias”.

El 22 de octubre de 2021, dábamos cuenta de una segunda denuncia contra Pablo Grasso como Presidente del Instituto de la Vivienda. Se trató de una nueva denuncia de la Vocal por minoría del Tribunal de Cuenta Yanina Gribaudo, por el delito de facturación apócrifa por 116 millones de pesos en la construcción del Hospital Formentti de El Calafate.

4 de noviembre 2021 nuestra Agencia informó “La justicia Federal llamó a Audiencia de ratificación por los 116 millones de pesos denunciados en facturas apócrifas en el IDUV”, cuyo presidente hasta 2019 fue Pablo Grasso.

El 12 de abril del 2022 OPI publicó una nota titulada “Intendente Pablo Grasso fue denunciado penalmente por “Malversación de Fondos Públicos y Peculado de Trabajos o Servicios”.

En ese momento los concejales de la oposición de Río Gallegos, Pedro Muñoz, Daniela D´Amico y Leonardo Roquel realizaron una denuncia penal en la Fiscalía Nº 2 de esta capital a cargo del Dr. Antonio Chan, por irregularidades en la contratación de artistas que Grasso pagó con fondos municipales, en el aniversario de Gobernador Gregores.

El 27 de julio de 2022 un nuevo informe de OPI señalaba “Denunciaron penalmente al intendente Pablo Grasso por malversación de caudales públicos y Peculado por la organización de un sorteo para el mundial de Qatar”.

De la Obra Pública no se habla

Aquí recordamos el listado más reciente de solicitudes de informes sobre la obra pública realizada en el Concejo Deliberante tanto al municipio como a Tribunal de Cuentas, nunca respondidos

-Pedido de informe solicitando al Departamento Ejecutivo informe sobre las licitaciones 01 y 02 / 23 , referidas a asfaltado de avda. Kirchner desde Chiclana a J. M de Rosas y mejora de la traza vial barrio Evita. Obras adjudicadas a Better SRL. y Mata Negra SA. respectivamente.

– Pedido de informe sobre licitaciones pública 45/2021 “Construcción nueva terminal de Ómnibus” . Empresa adjudicataria Ciapeco.

– Solicitar al Tribunal de Cuentas realice de manera urgente una exhaustiva auditoria en el Municipio de R.G, debido a los perjuicios que puede generar al patrimonio municipal la falta de transparencia y las serias sospechas de graves irregularidades en el manejo de la obra pública llevada adelante por la actual gestión municipal. Votado en contra y mandado a archivo.

– Solicitar al D.E.M. informe si el Municipio realizó pagos o destino fondos para la realización de publicidad política denominada “Levante la mano quien quiere una Santa Cruz mejor” o bajo el salgan “Grasso 2023” en redes sociales, YouTube y Google.

– Pedido de informes sobre licitaciones 13 y 14/23 intervención urbanística y paisajistica laguna Ortiz por el valor de $ 55 712.045 y $ 283.019.100,34 respectivamente.

Otros Proyectos y pedidos de informes no respondidos

El Concejal (CC-ARI) Pedro Muñoz realizó 10 pedidos de informes al Ejecutivo municipal en el año 2021 que jamás fueron respondidos por el Intendente Grasso.

Solicitar el convenio firmado entre la Municipalidad de Río Gallegos y la Empresa Nueva Santa Cruz S.A. referido a la planta de reciclaje e informe sobre la actual situación del relleno sanitario ubicado en el lote 113.

De manera urgente qué trabajos se realizaron para recomponer el estado de las calles y avenidas de nuestra ciudad, solicitando la profundización de los mismos en un Plan de bacheo y repavimentación integral.

Informe respecto del cumplimiento de la Ordenanza N° 6477 de Tierras Fiscales y sistema de Registro Único de Postulantes,modificada por Ordenanza N°8982.

Informe de acciones tendientes a la continuidad de la construcción de las viviendas faltantes correspondientes al plan 250 viviendas,”techo digno”.

Pedido de informe, plan de obras, mantenimiento, ampliación y construcción de Edificios Publicos.

Pedido de informes sobre los contratos de monotributista que desarrollan actividades en el municipio .

Pedido de informe sobre licitaciones, respecto a la adquisición de árboles y materiales para la refacción de la Avenida San Martín.

informe sobre la licitación pública N°29 MRG/2021 que prevé la Obra de la construcción del Centro de Asistencia Privada de Salud, ubicado sobre calle 44 entre 23 y 21.

Informe sobre la licitación N°41/21 sobre la adquisición de juegos recreativos.

informe sobre los gastos presupuestarios que demandará las actividades del 136° Aniversario de la ciudad.

2021

Tampoco respondió los seis (6) proyectos de la oposición presentados en el 2021

Pedido de informe, Plan de obras, mantenimiento, ampliación y construcción de Edificios Publicos.

Pedido de informes sobre los contratos de monotributista que desarrollan actividades en el municipio .

Pedido de informe sobre licitaciones respecto a la adquisición de árboles y materiales para la refacción de la Avenida San Martín.

Iinforme sobre la licitación pública N°29 MRG/2021 que prevé la Obra de la construcción del centro de asistencia privada de salud, ubicado sobre calle 44 entre 23 y 21.

Informe sobre la licitación N°41/21 sobre la adquisición de juegos recreativos.

informe sobre los gastos presupuestarios que demandará las actividades del 136° Aniversario de la ciudad.

2022

En el año 2022, el CD le cursó a Pablo Grasso, 16 proyectos, muchos de los cuales reiteran pedido de años anteriores que nunca fueron respondidos.

Se solicita el urgente cumplimiento de la Ordenanza Nº 9392 que crea el boletín Oficial Municipal Electrónico en el ámbito del Municipio de Río Gallegos ( de mi autoria),y modificación Ordenanza N°9567 que fue promulgada con fecha 16/06/2021.

Informe a este Concejo Deliberante, si el Municipio de Río Gallegos realizó gestiones o destinó fondos o recursos, con motivo de los festejos por el último Aniversario Gobernador Gregores del pasado 21 de Marzo,remitiendo copia certificada de los expedientes y /o actuaciones administrativas correspondientes.

Informe respecto al cumplimiento de la Ordenanza N°6477 de tierras fiscales.

Informe sobre el resultado de la Licitación Pública N°47 MRG/21, que tuvo por el objeto de la adquisición de material deportivo destinado a gimnasios municipales.

Requerir al DEM, que se abstenga de exigir el certificado de libre deuda Municipal para la obtención de la Licencia de Conducir o su renovación.

Solicitar al DEM y al IDUV, informe de distintas obras públicas que se llevan adelante en la localidad.

Reiterando y exigiendo el inmediato cumplimiento de la Ordenaza N°9392 que crea el boletín oficial municipal electrónico, que fuera promulgada el 16/06/2021.

Requerir al DEM se abstenga de seguir realizando propaganda política partidaria y de seguir promocionando públicamente su figura y la de diversos referentes políticos,con los recursos del municipio.

Identifique con la carteleria correspondiente a las distintas obras públicas que se están desarrollando en la localidad.

Informe a través de documentación fehaciente cuál ha sido la financiación llevada a cabo para el lanzamiento del concurso para viajar al mundial de Qatar 2022.

Remisión de diversos expedientes con Licitaciones Públicas destinadas a Obras de asfaltado en calles de nuestra ciudad. 20 licitaciones. Ante la falta de respuesta, derivó a la denuncia penal.

Exigir el cumplimiento y ejecución de la Ordenanza N°6477 de tierras fiscales y sistema de registro único de postulantes.

Informe si existe un plan de Obras Públicas y en tal sentido qué criterios o prioridades se están teniendo en cuenta para determinar las distintas obras y trabajos públicos que se han realizado,se están desarrollando y si tienen previsto concretar.

Creación de la comisión de la fiscalización de la Obra Pública (CO.MU.F.O.P).

Informe sobre la totalidad de gastos realizados el año pasado destinados al 136° Aniversario de la ciudad.

Interpelación al secretario de planificación y obras públicas,David Horacio Capel, en los artículos 79° y 80° del reglamento interno del Hcd.

Ninguno de estos requerimientos fueron atendidos ni respondidos por el Intendente Pablo Grasso, Por lo tanto cuando el Intendente de Río Gallegos, se enoja por lo que le preguntan, debe recordar lo que dejó de hacer y cumplir. (Agencia OPI Santa Cruz)