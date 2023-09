¿Cuántos “chocolatitos” habrá en la Cámara de Diputados de Santa Cruz?. Una de las principales tareas del nuevo gobierno: limpiar ñoquis y acomodados

Los únicos medios que en esta provincia se han destacado por informar sobre los datos ocultos de la Cámara de Diputado, ha sido históricamente OPI Santa Cruz y Fm News. Hemos dado a conocer los listados del personal, incluyendo los sueldos percibidos, investigamos y publicamos cómo los políticos de distintas extracción, no solo del oficialismo, han incluido a su familiares y amigos y señalamos el uso intensivo de la Legislatura provincial, para darle conchabo a militancia, a ex gobernadores, ex diputados, concejales, intendentes y todo tipo de ex funcionarios provinciales y municipales, que cuando quedaban fuera de sus cargos, recalaban en la Cámara donde se aseguraban el sueldo mensual.

La aparición de Julio Segundo “chocolate” Rigau en la escena pública, tras ser visto con 48 tarjetas de débitos y una bolsa de nylon que llenaba con billetes extraídos del cajero automático, reavivó la discusión sobre cómo se manejan los fondos públicos en el Congreso y cómo todos, diputados, senadores etc, favorecen esta cadena de corrupción a espaldas del pueblo y los contribuyentes.

Explicando la modalidad de retiro y manejo de fondos por parte de Julio “chocolate” Rigau, una de las víctimas del sistema dijo “Los primeros días del mes le dábamos la tarjeta y él sacaba 30 mil pesos, que es lo que se puede sacar y nos la devolvía. Además, nosotros colaboramos con el merendero que tiene en su casa, con parte de dinero, con ropa, algunos víveres”, agregó la mujer, contando el “mecanismo” usado para extraer fondos de los supuestos empleados del Congreso.

En la investigación que se lleva a cabo encontraron empleados que cedían su tarjeta a “chocolate”, otras personas que no sabían que estaban consignados como empleados del Congreso, pero cobraban y personas muertas cuyas tarjetas de débitos estaban vivas y caían en los bolsillos de Rigau y vaya a saber en cuál terminaban.

Y por casa, ¿Cómo andamos?

Ahora bien, este robo ilegal de fondos en el Congreso Nacional derivó en un movimiento sísmico hacia varias provincias del país, donde cada legislatura, ha sido transformada en un reducto de funcionarios, ex funcionarios, familiares y amigos, colocados allí para tener un ingreso fijo, pero sin ocupación aparente y en muchos casos sin que se les conozcan las caras a quienes cobran por cajeros automáticos lejos de Santa Cruz y del lugar donde figuran prestando servicios, es decir en la legislatura en la ciudad de Río Gallegos. La pregunta entonces es ¿Hay “chocolates” en Santa Cruz que usan débito para sacar fondos “blancos” para transformarlos en “negros” dentro del circuito legal de sueldos de la legislatura?.

La legislatura provincial tiene empadronados (al 2022) 882 empleados distribuyéndose entre 859 de planta permanente y 23 temporarios más secretarias, directores, ex funcionarios reciclados de distintas áreas y una cantidad indefinida de “ñoquis” como OPI ha demostrado con documentación en distintos informes a lo largo de estos últimos 10 años.

El presupuesto de la Cámara de Diputados es de 3.900 millones de pesos anuales y no hay forma de acceder a la documentación oficial sobre todos los empleados de la Cámara como tampoco de las funciones de cada uno en el palacio legislativo.

Lo que sabemos

Si nos remontamos a los informes de OPI del año 2012, encontramos dos personas que estaban asignadas a la Cámara de Diputados y a su vez tenían ocupación de tiempo completo en Caleta Olivia y en Chubut.

En noviembre de 2012 también dimos a publicidad el listado de de personal y salarios de la plantilla de la Legislatura.

En el 2015 señalamos que el Intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, había puesto como ñoqui de la Cámara a Gabriel Gasparutti, su amigo que en ese momento se proponía como Concejal en Santa Fe.

En el 2018 sacamos a la luz que el ex gobernador interino, Carlos Sancho, por entonces acusado de delitos económicos, fue empleado en la Legislatura como “asesor” del bloque del FPV. Su mentor fue Pablo González, en ese momento presidente del Cuerpo, quien durante su gestión permitió el ingreso de entre 60 y 90 personas a la Cámara.

En el 2018 en OPI volvimos a publicar el listado de personal de la Legislatura provincial.

En marzo del 2019 OPI informó que el entonces diputado del Frente Renovador José Blasiotto (hoy candidato a intendente por el FPV) tenía nombradas a su esposa Fernanda Tisera del Pozo cobrando un sueldo mensual de $ 34.498,97 (en ese momento) y a su madre Silvia Celina Paredes con un salario de $ 39.345,57, quien (también en ese momento) vivía en El Chaco.

En octubre de 2019, publicamos un informe sobre Pedro Marcelino Galarza candidato a Concejal por el Frente para la Victoria de Caleta Olivia, de la mano de Fernando Cotillo en el Sublema denominado “Por Siempre Caleta”, estaba nombrado como “ñoqui” en la Cámara de diputado provincial.

En junio del 2020 dimos a conocer un informe donde denunciamos que Exequiel Quintana figuraba como empleado de la Cámara de la provincia. La provincia de Santa Cruz le pagó los estudios a Quintana, quien junto con otros jóvenes, fue partícipe de la violación en manada ocurrida en Playa Unión, en la provincia de Chubut.

¿Qué hará Vidal desde el gobierno?

Si seguimos algunas de las promesas del titular del SER en campaña, uno de los principales argumentos fue, anular la Ley de Lemas y limpiar la Cámara de diputados de ñoquis que conforman un importante porcentaje de su planilla de pago mensual.

Si realmente está decidido a hacerlo, podrá depurar el padrón desde el primer día, cuando el vicegobernador se haga cargo de presidir la legislatura y elija algún mecanismo que le permita saber cuánta gente se emplea, en qué lugar cumple funciones y/o si está fuera de la provincia.

En algún momento la propuesta pensada para tamizar el personal, fue exigir a todos cobrar un par de haberes de manera presencial y exigirle una DDJJ de funciones para saber cuál es el desempeño y el lugar de trabajo de cada uno.

Cuando esta idea se planteó allá por el año 2015, casi todos los diputados y de todos los partidos, se mostraron disconformes y para nada estuvo de acuerdo el gremio. Éstos empleados legislativos agrupados en APEL, no respaldó en ninguno de los términos esta iniciativa; Obvio el sindicato es parte de este juego de intercambio de figuritas con autoridades de la Cámara y diputados tanto del oficialismo como de la oposición, desde donde se proponen, ponen y nombran, en algunos casos, gente que no trabaja y cobra un salario mensual con cargo a todos los santacruceños. (Agencia OPI Santa Cruz)