Estatales rechazaron oferta de sumas fijas 

(OPI TdF) – Este jueves, el gobierno de Tierra del Fuego se reunió con los gremios estatales en una nueva mesa de negociaciones paritarias para lo que resta del 2023.

El gobierno de Gustavo Melella presentó una propuesta de suma fija no remunerativa desde setiembre a diciembre, pero fue rechazada por los gremios de ATE, ATSA Y UPCN.

La oferta de suma fija contempla un pago de 24 mil pesos para setiembre, 32 mil pesos en octubre, 40 mil pesos en noviembre y 48 mil pesos para diciembre.

Los gremios estatales rechazaron la oferta porque consideran que todo aumento tiene que ir al básico de los trabajadores públicos.

El miércoles, el gobierno fueguino ofertó la misma suma fija a los docentes nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) quienes rechazaron la propuesta porque entienden que “el gobierno eligió ajustar a las trabajadoras y trabajadores de la educación” y añadieron que “no tocar los intereses necesarios para garantizar que la docencia pueda afrontar esta compleja y preocupante situación económica”.

“Se reiteró el pedido de establecer una cláusula indexatoria mensual que supere la inflación en 3% a lo que determine el IPC. Una cosa es discutir un porcentaje de los básicos que no esté en la expectativa y otra es no discutir nada, porque el bono no es salario” dijeron desde el SUTEF. (Agencia OPI Tierra del Fuego)