Sergio Massa sobre Martín Insaurralde “fue un error grave”

El ministro de Economía Sergio Massa, se pronunció sobre la renuncia de Martín Insaurralde a su cargo en el gobierno bonaerense después de que se hicieran públicas imágenes suyas de vacaciones en Europa con una modelo. Massa calificó la situación como un “error grave” y destacó la importancia de mostrar que no todos los políticos son iguales.

“Fue un error grave y (la renuncia) despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue mil días prófugo. Había que demostrar que no somos todo lo mismo,” expresó Massa en una entrevista con el canal C5N.

El candidato presidencial también contó que se enteró del escándalo de Insaurralde cuando ya estaba en camino a Santiago del Estero para participar en el debate presidencial y destacó que consideraba necesario que el tema se resolviera ese mismo día.

Sobre el debate presidencial, Massa afirmó que se evidenciaron los tres modelos de país propuestos por los principales candidatos. Mencionó la propuesta de Javier Milei relacionada con la dolarización, la de Carlos Melconian y Patricia Bullrich basada en la circulación de doble moneda, y la suya propia, que incluye la introducción de la moneda digital, un plan de blanqueo y una billetera virtual asociada al documento de identidad.

Massa también abordó el tema de la adhesión que Milei ha generado en parte del electorado y se refirió a Juntos por el Cambio, acusando a dirigentes de ese espacio de hacer un escándalo cuando se eliminaron impuestos a los trabajadores y se devolvió el IVA.

Sobre su futura gestión, Massa mencionó que existen ministros del gobierno actual con los que no estaría de acuerdo y subrayó que él tomará las decisiones en su gobierno, enfatizando que será el presidente.

Finalmente, negó tensiones con los gobernadores peronistas de provincias donde Milei ganó en las PASO y compartió que solo se reunió con ellos para conocer sus perspectivas sobre los resultados. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA