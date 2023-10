Martín Insaurralde solicita el archivo de las investigaciones en Uruguay

El ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, ha solicitado en Uruguay el archivo de las investigaciones en su contra relacionadas con un supuesto acuerdo de divorcio que firmó con Jesica Cirio, valorado en 20 millones de dólares. El acuerdo de divorcio en cuestión ha sido negado por Cirio, lo que ha llevado a la Justicia tanto en Argentina como en Uruguay a investigar su autenticidad.

El Banco Central de Uruguay ha iniciado de oficio una investigación sobre la firma de este supuesto acuerdo entre Insaurralde y Cirio. A través de su abogado, Jorge Barrera, el ex funcionario bonaerense ha solicitado el archivo urgente de la causa en su contra y ha pedido al Banco Central que informe si él ha realizado algún depósito en el sistema financiero de Uruguay.

La defensa de Insaurralde ha argumentado que es inconcebible que una transacción de divorcio de esta magnitud no haya sido detectada por las autoridades de control en Uruguay. Se cuestiona cómo un oficial de cumplimiento no habría reconocido a Martín Insaurralde y Jesica Cirio, personalidades conocidas en los medios, y no habría alertado sobre esta transacción inusual en el mercado financiero uruguayo.

En Argentina, parte de la investigación también se centra en este acuerdo de divorcio, y tanto Insaurralde como Cirio y la modelo Sofía Clerici han sido imputados por el fiscal federal de Lomas de Zamora. Las autoridades argentinas han solicitado información a través de la Unidad de Información Financiera sobre este supuesto acuerdo de divorcio. La autenticidad y los detalles de este acuerdo continúan siendo objeto de investigación en ambos países. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA