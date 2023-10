Judiciales definieron paro y movilización por mejoras salariales

(OPI TdF) – Los trabajadores judiciales nucleados en el Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia (SEJUP) y la Unión Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) de Tierra del Fuego resolvieron un paro de actividades con movilización al Superior Tribunal de Justicia, para el miércoles próximo.

La medida de fuerza es ante la falta de respuesta al pedido de aumento salarial al básico.

La secretaria general del SEJUP, Alicia Ponce dijo que el paro de 24 horas se realizará en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin con movilización al Superior Tribunal de Justicia “para reclamar y manifestar nuestra posición al Superior el día miércoles 18”.

“Hace dos semanas que no recibimos ni una propuesta, hemos mandado notas, hemos hecho una reunión y no recibimos ninguna respuesta. Así que la decisión es profundizar más la lucha, los compañeros al ver que no hay respuestas, ni diálogo, resolvieron ir por ese camino”, aseguró Ponce.

En el último acuerdo del Superior Tribunal de Justicia, “no hubo ningún tipo de actividad dentro de los ministros. Nadie nos ha convocado. Hay mucha incertidumbre en la situación”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)