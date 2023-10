Daniel Noboa se convierte en el Presidente más joven de Ecuador

Daniel Noboa, de 35 años y heredero de una cuantiosa fortuna empresarial, se convirtió en el presidente más joven de la historia de Ecuador al ganar las elecciones presidenciales. Noboa sorprendió en las elecciones al pasar a la segunda ronda y ganar la presidencia a pesar de no ser el favorito en la intención de voto durante la campaña electoral.

Noboa, que no tiene una larga carrera política y no pertenece a ningún partido propio, se destacó en el primer debate presidencial al mantener un discurso no confrontativo y obtuvo una buena calificación de la opinión pública. En la primera vuelta electoral, obtuvo el 23.47% de los votos, mientras que su rival, la candidata socialista Luisa González, lideró la contienda con el 33.61% de los votos.

El nuevo presidente se centra en la generación de empleo para los jóvenes, la atracción de inversión extranjera y el uso de tecnología para combatir la inseguridad. También defiende la dolarización, clave en la estabilidad económica de Ecuador en los últimos 20 años.

Noboa está casado con la influencer y nutricionista Lavinia Valbonesi, y juntos llevaron a cabo una campaña electoral que ganó espacio en las redes sociales, viralizando videos de Noboa difundiendo sus propuestas y compartiendo momentos familiares. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA