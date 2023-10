Pablo Grasso, Fernando Españón, José Carambia y Sergio Massa, una fauna de fracasados que le dicen a la gente que si los votan ésta vez no serán corruptos, inútiles e ineficaces

(Por: Rubén Lasagno) – Elegí tres ejemplos de Santa Cruz (obviamente hay muchísimos más) de ineficacia y el ícono político más absurdo: Sergio Massa, un Ministro de Economía que sin ser economista, dejó un país en ruinas y dice que si lo eligen presidente nos va a sacar de esa ruina en la que él Cristina y Alberto nos metieron; increíble.

Pablo Grasso (FPV) es intendente de Río Gallegos desde el año 2019, con previo paso por la municipalidad cuando el FPV destituyó a Raúl Cantín. La gestión de quien fue candidato a Gobernador y ahora se postula para su reelección, tiene como principal característica la falta de transparencia, continuando con su modo de gestionar cuando estuvo al frente del IDUV, donde dejó a su hermana.

Grasso ha reivindicado (o nunca abandonado) la cartelización de la obra pública instalada por los Kirchner a través de Austral Construcciones y Lázaro Báez, junto con empresas del entorno inmediato (Kank y Costilla, Esuco, Loscalzo y De Curto, etc) para jugar con licitaciones millonarias y que esas obras caigan en manos de sus amigos o socios comerciales.

Hemos denunciado por años esta metodología, publicado los contratos, los montos, el mecanismo y la forma en que Grasso realiza obras millonarias que duran poco y las debe rehacer a valores también millonarios, sin que a un solo Fiscal le interese investigar la transparencia en los manejos de los dineros públicos.

Su lema es “Hacer es mejor que hablar” y en ese sentido su gestión se caracteriza por hacer obras de todo tipo y algunas de dudosa utilidad. El sentido práctico de todas ellas es invertir fondos, darle trabajo a las empresas de sus amigos y “mover fondos” de manera que todo lo residual de esas obras (sobreprecios, ampliaciones, redeterminaciones, etc), quede en bolsillos ajenos. Nunca Pablo Grasso fue investigado por enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Tampoco se lo ha investigado por los fastuosos y supermillonarios “festivales gratuitos” que hace todos los años, mientras en las calles no repara el asfalto poceado, las veredas permanecen intransitables y no mantiene la infraestructura de los barrios que han crecido como hongos en la última década.

El Concejal Pedro Muñoz (CC-ARI) tiene más de 20 denuncias contra Grasso y pedidos de informes sobre adjudicación de tierras que el intendente nunca contestó. Grasso es el mismo que se dedicó a destruir el monumento del General Julio Argentino Roca en el centro de la ciudad, lo arrancó del lugar donde estaba emplazado y lo tiró vaya a saber dónde; una deuda que el próximo intendente tendrá con la ciudad de Río Gallegos. Ni una sola mano se levantó para pedirle explicaciones.

Grasso hace del autoritarismo y el personalismo una forma de gestionar. Todos los bienes municipales han sido pintados con su logo personal, como si fuera a quedarse eternamente en el cargo o como si camiones, camionetas, máquinas, edificios y carteles informativos de la vía pública, fueran suyos y no de la ciudad. Nadie dice nada, ni denuncia, ni reclama.

Ha manejado la entrega de tierras a su real antojo. Ha adjudicado y/o desadjudicado terrenos fiscales, sin pasar por el Concejo Deliberante y solo ante casos puntuales donde la maniobra era demasiado evidente y corrupta, como es el caso de la plaza General Belgrano o la Plaza de los Poetas, donde se percibían grandes negociados detrás de esas operaciones espurias con tierras de la ciudad, el Intendente se vio obligado a retroceder.

Pablo Grasso está a resguardo del Tribunal de Cuentas de la provincia. Nunca, en los cuatro años de gestión, se ha publicado un informe del municipio, excepto la información que ha proporcionado OPI Santa Cruz al respecto, que no es toda ni tan completa. Oficialmente Grasso posee un encubrimiento político, que además cuenta con el silencio del Concejo Deliberante, solo perforado por los reclamos del Concejal Muñoz, que lo ha hecho público en cada oportunidad. Y las denuncias penales en su contra, duermen el sueño de los justos. Nadie investiga a un compañero.

En síntesis, este hombre de gestión oscura y corrupción evidente, se propuso como candidato a Gobernador y ahora va por su reelección el día domingo como Intendente de Río Gallegos.

Jose Carambia, intendente de Las Heras desde el año 2015, reelecto en el 2019 creó un partido provincial (MOVERE) y junto con su hermano Antonio ganaron en aquel momento con el escudo de Juntos por el Cambio. Ni bien asumieron en el Congreso se aliaron con el kirchnerismo con quien trabajaron sin descanso.

No hay candidato ni partido al que no adhiera Carambia. Fue candidato a Gobernador, a Senador, a intendente y ahora conforma las huestes del gobernador electo, Claudio Vidal, dentro del partido SER.

Funcionalmente no se distingue de sus pares kirchneristas. Tiene una administración cerrada, personalista, egocéntrica y distribuye los beneficios de acuerdo al nivel de cercanía y obediencia que tengan quienes están en su entorno. Maneja el municipio con la misma falta de transparencia que lo hace Grasso en Río Gallegos y una cantidad inconmensurable de gestiones similares, de intendentes que llegan para quedarse y no rinden cuenta ante la ciudadanía.

Fernando Españón, intendente de 28 de Noviembre, pertenece al SER y son múltiples las notas donde nos referimos a su falta de gestión, autoritarismo y bajo nivel de transparencia. Baste decir que todo el Concejo Deliberante a pleno pidió la renuncia a su cargo y firmó la destitución en algún momento, pero también los resortes de la política provincial, actuaron en consecuencia para protegerlo.

Es ineficaz, corrupto y autoritario. Su máximo desprecio por la transparencia administrativa, fue cuando con el aval y firma de todos los Concejales, el Intendente Españón, vetó la Ordenanza de “Ficha limpia”.

En la última boleta que se juega el día domingo, Fernando Españón va como candidato a ser reelecto como intendente (ya es diputado), por lo tanto uno de los dos lugares es testimonial, puso a su esposa como segunda concejal y lleva en la misma plantilla, a un abusador de menores.

Sobre Sergio Massa, no podemos decir nada que no hayamos dicho. Es la antítesis de la transparencia, la honestidad, la coherencia, la sinceridad y la empatía. Es una persona falsa, sin otros dotes que el de embaucador o como le dijo su madre putativa, es un fullero.

Fue un mal alumno que tardó 23 años en recibirse de abogado y hoy oficia de Ministro de Economía. Claro está que eso puede ocurrir en Argentina, donde la realidad cotidiana nos muestra cómo nos va con gente como Massa, Fernadez, Cristina y Cia.

Y este fullero, sin que se le caiga la cara de vergüenza por dejarnos en la miseria, con la mayor inflación del mundo, el 50% de pobreza, un dólar que pasa los 1.000 pesos y no tiene techo, el comercio y la industria destruida, la indigencia en 5 millones de argentinos, desconectados del mundo, sin materia prima, sin exportar ni importar y alineado políticamente con Irán, Rusia y China, pretende que el día domingo los argentinos lo elijamos como Presidente, prometiendo arreglar todos sus desastres en los que nos metió hace un año y medio que hizo que lo extrañemos a Martín Guzman.

Otra vez les dejo el mismo mensaje a nuestros lectores en mis notas de opinión cuando me refiero a gente incapaz, inútil, corrupta, falaz y oscura que permanece en cargos políticos: la culpa no es de ellos.

Todos hacen lo que deben hacer para permanecer y seguir en la beca política, recorriendo el mismo vector de enriquecimiento y malversación de fondos (y de la fe pública) que Insaurralde y tantos otros que desconocemos.

La culpa es suya señor votante. Cuando el domingo ponga en la urna su voto, estará decidiendo por Ud, su familia, sus hijos y todos los santacruceños y argentinos; decidirá qué quiere para el futuro y esa posibilidad es que sigan los mismos o haya algún cambio. (Agencia OPI Santa Cruz)