Gobierno ofreció suma fija a estatales de la administración central

El gobierno de Alicia Kirchner ofreció este lunes una suma fija de 40 mil pesos a los trabajadores públicos de la administración central durante el encuentro de paritarias con los gremios ATE, APAP y UPCN.

El encuentro de la paritaria central se realizó en Río Gallegos y los representantes del Poder Ejecutivo señalaron que el ofrecimiento es en base a la “realidad que estamos viviendo, tanto en contexto nacional como provincial, con el objetivo de alivianar los bolsillos de los trabajadores, proponemos un adelanto de escalafón para el mes de octubre”.

La suma fija de 40 mil pesos es no remunerativa y no bonificable, dado que los “ingresos no aumentaron”, se escudaron los paritarios del gobierno.

Desde los gremios pidieron homologar el pase a planta permanente de trabajadores encuadrados bajo la Ley 591 sin estabilidad laboral y los encuadrados en el art 4° de la Ley 1831, jefe de Departamento, división y sección, con fecha de corte el 1 de noviembre, que cuenten con 6 meses y un día de antigüedad.

Quedará pendiente la negociación para noviembre y diciembre, dado que habrá un nuevo gobierno desde el 10 de diciembre.

Por lo pronto sólo acordaron el pase a planta permanente y la negociación seguirá el próximo 8 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)