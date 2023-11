Javier Milei sobre dolarización: “es una política de estado”

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, ha aclarado que no ha negociado la dolarización y la eliminación del Banco Central, dos de los pilares de su campaña, durante su reunión con el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En declaraciones televisivas antes de dirigirse al Congreso de la Nación para formalizar su candidatura, Milei reiteró que estas políticas son fundamentales en su visión y no se negocian bajo ninguna circunstancia. “Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión“, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre las posturas de Macri y Bullrich en relación con la dolarización y el cierre del Banco Central, Milei reconoció diferencias: “Tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas, es natural. Ellos me brindaron un apoyo incondicional, pero obviamente no estamos de acuerdo en todo. Tenemos un 90% de coincidencias, pero en algunos otros puntos no las tenemos, como la eliminación del Banco Central.”

Respecto a la controversia sobre la venta de órganos, que surgió por declaraciones de Diana Mondino, diputada electa de su espacio, Milei aclaró que no es parte de la agenda y que ninguna de sus propuestas de campaña lo incluye.

El respaldo explícito de la ala dura del PRO a Milei ha generado tensiones internas en La Libertad Avanza. Alberto Benegas Lynch advirtió que no deberían intentar modificar las propuestas de Milei, que le valieron un fuerte apoyo popular. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA