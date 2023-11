Sergio Massa se reunió con legisladores oficialistas

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, mantuvo una reunión privada hoy con diputados y senadores de su espacio político. Durante este encuentro, Massa hizo hincapié en la necesidad de mantener el compromiso y la movilización de cara al balotaje que se llevará a cabo el 19 de noviembre.

La reunión tuvo lugar después de la Asamblea Legislativa que proclamó a las fórmulas que competirán en la segunda vuelta. En el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, Massa se reunió con legisladores oficialistas y la titular del cuerpo, Cecilia Moreau.

El líder de Unión por la Patria instó a los legisladores a no bajar la guardia y a mantenerse alerta, recordando que la elección aún no está decidida y se definirá en la segunda vuelta. “Ojo con dormir en los laureles porque todavía no tenemos nada y se define el 19“, advirtió Massa, según informó el diputado de San Juan José Luis Gioja.

En declaraciones a Diputados TV, Gioja elogió la determinación y el compromiso de Massa, afirmando que “está enchufado y con todas las luces” de cara al balotaje. También destacó que su candidato ha respondido con propuestas y trabajo, y continuará haciéndolo como presidente después del 10 de diciembre.

El diputado nacional hizo un llamado a mantener la movilización y el contacto con la ciudadanía antes de la segunda vuelta, donde Massa se enfrentará al candidato libertario Javier Milei. Gioja enfatizó la importancia de transmitir un mensaje de esperanza y unidad, alejado de la bronca y el resentimiento.

Respaldo gremial a Massa

Además, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, renovó su respaldo a la candidatura de Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre. Moreno subrayó la importancia de que los sindicatos tengan voz en las decisiones sobre el futuro del trabajo en los próximos cuatro años.

“Una de las cosas que tomé como postura es que no hay otra opción posible que Sergio Massa sea presidente. Los sindicatos buscamos tener la posibilidad de que en los próximos cuatro años estemos sentados a las mesas donde se discuta el futuro del trabajo“, afirmó Moreno.

El líder sindical expresó su preocupación por la visión de Milei, a quien acusó de querer “exterminar los derechos laborales y sociales“. Moreno concluyó que confía en que con un Gobierno encabezado por Massa, los trabajadores tendrán la oportunidad de defender y mejorar sus derechos, mientras que con el otro candidato no se presentaría la misma oportunidad. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA