Beneficios excepcionales para personal de YCRT nucleados en APSyT, ATE y el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE

El día 26 de octubre de 2023 hubo una reunión en las oficinas de la empresa YCRT donde estuvieron presentes el Coordinador General, Roberto Bordón por la Asociación Trabajadores del Estado, Seccional Rio Turbio (A.T.E). el Secretario Adjunto, Matias Emanuel Delgado y el paritario electo de ATE, Antonio Luis Flores, en representación de la Asociación del Personal Superior, Profesionales y Técnicos (A.P.S.P.VT. DEV.CF), Secretario General, José Pablo Mercado, Secretario Adjunto, Oscar Delfin Sanchez, en tanto: por el Centro de Jubilados y Pensionados ATE lo hizo Juan Pablo Neto.

De esa reunión resultó la confección de un Acta Acuerdo donde se determinó que el personal que tenga 15 años como mínimo de prestación efectiva de servicio, previo a que inicie sus trámites jubilatorios y a condición que se jubilen por YCRT, de acuerdo a los aportes realizados, percibirán el beneficio del Complemento Jubilatorio.

También se acordó que percibirán el Complemento Jubilatorio, el personal que haya accedido al retiro voluntario durante los años 2017 a 2019 y que posteriormente haya accedido a su jubilación. En este caso, establece el documento, se les abonará siempre que los mismos hayan cumplido como mínimo 25 años de antigüedad efectiva en la Empresa como último empleo registrado previo a jubilarse, sin retroactividad y a partir del 1 de noviembre de 2023.

En otro de los puntos aprobados en ese acuerdo se estableció que se abonará el Complemento Jubilatorio en forma retroactiva a la fecha en que el jubilado y/o pensionado perciba la prestación dineraria por el organismo previsional (ANSES).

Asimismo establece que se abonará en la liquidación final del agente que renuncie para acceder a su jubilación, la Bonificación Anual Extraordinaria en forma proporcional al año en que accede a su jubilación. La Empresa (YCRT) asume el compromiso de entregar constancia de recibido de boleta de luz y gas.

Las partes intervinientes en este acuerdo, se comprometieron a realizar el requerimiento de homologación del mismo. De esta manera, el personal de YCRT tiene un beneficio extra del cual carecen los empleados estatales de otras reparticiones nacionales.

Beneficios excepcionales para personal de YCRT nucleados en APSyT, ATE y el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE

Recordemos, con respecto a las jubilaciones del personal, que cuando el ex Interventor Omar Zeidán, durante el macrismo, abrió el retiro voluntario y efectuó despidos con montos indemnizatorios millonarios en esos años, ese mismo personal, por presión política y de los gremios, volvió a ingresar a la empresa pero no devolvieron dichas indemnizaciones y no se conoce hasta el momento algún fallo judicial que haya obligado a dicho personal, a reintegrar esas sumas al erario público.

OPI en aquel momento publicó el listado de nombres y montos que cada uno percibió en calidad de indemnización y que luego de haberse retirado de YCRT y cobrado esas importantes cifras, volvieron a sus puestos de trabajo, pero jamás devolvieron la plata. (Agencia OPI Santa Cruz)