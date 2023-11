Los inmorales del gobierno pretenden que Israel, que fue atacado por asesinos terroristas, no responda y ponga la otra mejilla. Menos mal que muy pocos piensan como ellos

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno nacional condenó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y dijo “La profundización de la violencia en la Franja de Gaza está causando un número cada vez mayor de víctimas. La población civil, en particular mujeres, niños y ancianos, es la que se ve más afectada por este conflicto. Asimismo, resulta preocupante el aumento de la violencia en Cisjordania“.

La condena al contraataque de Israel no sería desubicada, si previamente el gobierno hubiera condenado el ataque terrorista del Hamas a la población civil de ese país, en una de las mayores salvajadas de las cuales se tenga memoría desde la guerra de los Balcanes y/o desde el holocausto judío.

Allí el gobierno de Alberto, Cristina y Massa no dijo nada. Evitó palabras claves como “terrorismo”, “asesinatos”, “invasión” y en todo momentos se refirió a “conflicto”, “guerra” y “violencia armada”.

No es menor ver y escuchar decir, desde que los terroristas ingresaron a sangre y fuego en territorio israelí, a los “satélites” parlanchines del kirchnerismo, los operadores mediáticos, esa lacra antisemita y nazi de la cual se nutren como D´Elía, Dady Brieva, Grabois, Esteche y una serie de diputados, funcionarios y periodistas oficialistas, justifican el inhumano acto del Hamas sin inmutarse.

Ahora el kirchnerismo pretende que después de que el país judío recibió la agresión brutal y artera del terrorismo de manera directa y cobarde sobre la población civil indefensa (que al gobierno argentino tanto les conmueve en Gaza), que entraron a matar a personas desarmadas en sus casas, a más de 250 jóvenes en un festival, a chicos que se escondían en los baños químicos de la fiesta, que degollaron más de 30 bebés en un kibutz y arrastraron por el piso a chicas, a abuelas, mataron los hijos frente a sus padres, secuestraron 200 personas, asesinaron a mansalva e incomprensiblemente a familias que transitaban por las rutas…a pesar de toda esa masacre, el gobierno nacional pretende que Israel no tome revancha, no haga nada, ponga la otra mejilla y trate con magnanimidad “al enemigo” que arrasó cobardemente con sus familias indefensas.

Porque son pro iraníes y están vinculados políticamente con los países terroristas marginales del mundo, este gobierno argentino no solo carece de identidad propia y peso en el concierto mundial de naciones, sino carece de autoridad moral para erigirse como un rector de la palabra sobre lo que está mal o está bien.

El canciller Santiago Cafiero – Foto: NA

El gobierno en sí es un conjunto de personajes devaluados como nuestra moneda, que no han querido investigar actos y acciones terroristas en nuestro suelo argentino, por caso la AMIA, Embajada de Israel, el sesinato del Fiscal Nisman y han dado cobijo a las más oscuras operaciones de Venezuela e Irán en vuelos irregulares piloteados por terroristas de los cuales se sospechan que varios de ellos se encuentran en el país a la espera de órdenes no especificadas.

Este gobierno argentino es el que repudia la legítima defensa de Israel, recortando el discurso con frases a las cuales les quita quirúrgicamente palabras que suenen a condena del Hamas, en este caso pero también hace extensivo al Isis y al Hezbolá y obviamente por sobre todo a la usina del terrorismo internacional: Irán.

Ni siquiera el gobierno de Alberto, Cristina y Sergio, ha tenido la empatía suficiente para solidarizarse por la muerte y secuestro de 8 argentinos (pero se sospecha que son más) raptados y asesinados por la turba inhumana del Hamas, de manera cobarde y artera, sin derecho a la mínima defensa. Pero Alberto y Cia repudian la respuesta armada de Israel.

Lo bueno de todo esto es que Israel no solo no los tiene en cuenta, sino que además, para ellos, no tiene la mínima importancia lo que piensen los argentinos colaboracionistas del terrorismo internacional, que ni siquiera se han ocupado en 16 años de gobierno, de levantar una baldosa para ver qué esconde la historia sobre la investigaciones fallidas de dos grandes atentados en suelo argentino, sino que, además, la actual vicepresidente, cuando presidió el país, fue capaz de armar un Memorandum de Entendimiento con el terrorismo islámico, para levantar las alertas rojas de estos asesinos internacionales que no pueden poner un pie fuera de Iran, sin que los detengan por crímenes de lesa humanidad.

No podemos pedirle racionalidad, criterio y moderación a quienes traicionaron a la Patria desde el gobierno, protegiendo a delincuentes internacionales que actuaron contra el propio pueblo argentino en dos oportunidades. (Agencia OPI Santa Cruz)